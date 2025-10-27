Giá Bitcoin tăng vọt trở lại

Giá Bitcoin tăng trở lại khi dự trữ tiền mặt của các ngân hàng Mỹ tại Fed giảm xuống mức nguy hiểm, đồng thời giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 10.

Giá Bitcoin tăng nhẹ trở lại khi giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 17h50 ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) tăng 0,77% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 115.430 USD . Trước đó trong phiên giao dịch, giá đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thời điểm chạm 116.000 USD , mốc cao nhất trong 1 tuần gần nhất.

Không chỉ BTC, các đồng tiền số khác cũng ghi nhận tăng nhẹ. Cụ thể, Ethereum (ETH) tăng 4,4% lên 4.170 USD , trong khi các altcoin lớn khác như Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE) đồng loạt nhích thêm 2-2,7%.

Giá Bitcoin đã vượt lên trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày, chỉ báo kỹ thuật thường được xem là dấu hiệu của xu hướng tăng ngắn hạn.

Chuyên gia nhận định đợt tăng gần đây của đồng tiền điện tử nhiều khả năng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 29/10, cùng với những diễn biến tích cực trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng bởi chỉ báo Xu hướng BTC (BTI) của CoinDesk, công cụ đo lường mức độ, hướng và sức mạnh của xu hướng giá, vẫn đang phát tín hiệu giảm.

Theo dữ liệu từ đơn vị nghiên cứu trên, số lượng tiền mặt mà các ngân hàng nắm giữ tại Fed đã giảm xuống khoảng 2.930 tỷ USD trong tuần trước, cho thấy điều kiện thanh khoản đang thắt chặt trên thị trường tài chính.

Trong bài đăng ngày 25/10, The Kobeissi Letter cũng lưu ý số dư dự trữ hiện đã về vùng biên độ thấp gần đây.

Trong bối cảnh dự trữ giảm, thanh khoản đồng USD sẽ bị thắt chặt, đồng thời lãi suất ngắn hạn tăng và các tài sản rủi ro như Bitcoin đều trở nên nhạy cảm hơn với tín hiệu chính sách tiền tệ, theo Coin Telegraph.

Mặt khác, chuyên gia thị trường Adam Livingston nhấn mạnh rằng thanh khoản hiện dần cạn kiệt, trong khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đang "hút sạch nguồn cung" trên thị trường.

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, ông Livingston cũng chỉ ra rằng nhu cầu ổn định từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đang tạo ra lực đẩy cơ bản cho đồng tiền số.

Khi các ETF hấp thụ lượng Bitcoin thật vào kho lưu ký, nguồn cung lưu hành trên các sàn giao dịch giảm, khiến thanh khoản thị trường bị siết chặt. Từ đó, mọi đợt nới lỏng chính sách sẽ có tác động mạnh hơn đến giá.