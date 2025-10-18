Bitcoin chật vật, nhà đầu tư 'tháo chạy' khỏi sàn

Sau một tuần lao dốc khiến hàng trăm tỷ USD vốn hóa "bốc hơi", Bitcoin vẫn vật lộn tìm đà hồi phục khi tâm lý e ngại rủi ro bao trùm thị trường tiền số.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đang trải qua một tuần đầy biến động. Ảnh: Forkast.

Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 10h30 ngày 18/10 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mốc 107.000 USD , giảm 2,2% trong 24 giờ qua.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đang trải qua tuần đầy biến động và chưa thể phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh đầu tuần, trong khi vàng và bạc liên tục lập đỉnh mới.

Trước đó, ngày 6/10, giá Bitcoin từng lập đỉnh lịch sử mới ở mức 126.251 USD . Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, làn sóng bán tháo kỷ lục đã cuốn bay hàng trăm tỷ USD vốn hóa của thị trường tiền số, kéo giá Bitcoin lao dốc về mức 104.000 USD (ngày 10/10).

Đà giảm này được cho là bắt nguồn từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Các nhà phân tích nhận định xu hướng điều chỉnh mạnh của Bitcoin còn phản ánh tâm lý e ngại rủi ro toàn cầu trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và dòng vốn đầu tư chuyển hướng sang các tài sản an toàn hơn.

Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã rút Bitcoin khỏi sàn giao dịch tập trung, chuyển sang ví lạnh hoặc stablecoin để giảm rủi ro.

Diễn biến giá Bitcoin trong thời gian gần đây. Dữ liệu: Investing.

Không chỉ Bitcoin, Ethereum (ETH) - đồng tiền số lớn thứ hai - cũng giảm về còn 3.877 USD , mất hơn 14% giá trị chỉ sau 10 ngày. Các token khác như Solana (SOL), Avalanche (AVAX), XRP... cũng tiếp tục nối dài chuỗi giảm giá từ đầu tuần.

Nhiều nhà phân tích gọi đây là "đợt thanh lý lịch sử". Theo ông Edward Moya, nhà phân tích cấp cao tại Oanda, Bitcoin đang thiếu lực mua mới khi tâm lý nhà đầu tư vẫn bị tổn thương sâu sau đợt sụt giá vừa qua, và thị trường chưa thể xác định đâu là vùng hỗ trợ thực sự.

Ông cho rằng ngưỡng 100.000 USD hiện là "vùng tâm lý then chốt", nếu bị xuyên thủng có thể kích hoạt làn sóng bán kỹ thuật mới.

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng giá trị thị trường tiền số đã bốc hơi hơn 600 tỷ USD chỉ trong một tuần. Token BNB của sàn Binance từng giảm tới 11% trong ngày 11/10 trước khi hồi phục nhẹ.

Các nhà phân tích nhận định đà bán tháo lần này không chỉ đến từ nhà đầu tư cá nhân, mà còn có sự tham gia của các quỹ đầu tư tổ chức, đặc biệt là sau khi một số ETF Bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng trong ba phiên liên tiếp.