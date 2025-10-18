Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bitcoin chật vật, nhà đầu tư 'tháo chạy' khỏi sàn

  • Thứ bảy, 18/10/2025 11:12 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau một tuần lao dốc khiến hàng trăm tỷ USD vốn hóa "bốc hơi", Bitcoin vẫn vật lộn tìm đà hồi phục khi tâm lý e ngại rủi ro bao trùm thị trường tiền số.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đang trải qua một tuần đầy biến động. Ảnh: Forkast.

Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 10h30 ngày 18/10 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mốc 107.000 USD, giảm 2,2% trong 24 giờ qua.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đang trải qua tuần đầy biến động và chưa thể phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh đầu tuần, trong khi vàng và bạc liên tục lập đỉnh mới.

Trước đó, ngày 6/10, giá Bitcoin từng lập đỉnh lịch sử mới ở mức 126.251 USD. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, làn sóng bán tháo kỷ lục đã cuốn bay hàng trăm tỷ USD vốn hóa của thị trường tiền số, kéo giá Bitcoin lao dốc về mức 104.000 USD (ngày 10/10).

Đà giảm này được cho là bắt nguồn từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Các nhà phân tích nhận định xu hướng điều chỉnh mạnh của Bitcoin còn phản ánh tâm lý e ngại rủi ro toàn cầu trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và dòng vốn đầu tư chuyển hướng sang các tài sản an toàn hơn.

Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã rút Bitcoin khỏi sàn giao dịch tập trung, chuyển sang ví lạnh hoặc stablecoin để giảm rủi ro.

tien so anh 1

Diễn biến giá Bitcoin trong thời gian gần đây. Dữ liệu: Investing.

Không chỉ Bitcoin, Ethereum (ETH) - đồng tiền số lớn thứ hai - cũng giảm về còn 3.877 USD, mất hơn 14% giá trị chỉ sau 10 ngày. Các token khác như Solana (SOL), Avalanche (AVAX), XRP... cũng tiếp tục nối dài chuỗi giảm giá từ đầu tuần.

Nhiều nhà phân tích gọi đây là "đợt thanh lý lịch sử". Theo ông Edward Moya, nhà phân tích cấp cao tại Oanda, Bitcoin đang thiếu lực mua mới khi tâm lý nhà đầu tư vẫn bị tổn thương sâu sau đợt sụt giá vừa qua, và thị trường chưa thể xác định đâu là vùng hỗ trợ thực sự.

Ông cho rằng ngưỡng 100.000 USD hiện là "vùng tâm lý then chốt", nếu bị xuyên thủng có thể kích hoạt làn sóng bán kỹ thuật mới.

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng giá trị thị trường tiền số đã bốc hơi hơn 600 tỷ USD chỉ trong một tuần. Token BNB của sàn Binance từng giảm tới 11% trong ngày 11/10 trước khi hồi phục nhẹ.

Các nhà phân tích nhận định đà bán tháo lần này không chỉ đến từ nhà đầu tư cá nhân, mà còn có sự tham gia của các quỹ đầu tư tổ chức, đặc biệt là sau khi một số ETF Bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng trong ba phiên liên tiếp.

Vì sao tiền số 'sập nặng' khi ông Trump dọa áp thuế Trung Quốc?

Khi ông Trump đe dọa đánh thuế hàng Trung Quốc, làn sóng bán tháo tràn qua thị trường tiền mã hóa, khiến Bitcoin rơi hơn 15% và 1,6 triệu nhà giao dịch "cháy tài khoản".

06:14 15/10/2025

Nhà đầu tư sợ hãi sau ngày 'đen tối' nhất lịch sử Bitcoin

Các nhà giao dịch đã chịu thiệt hại kỷ lục khi giá Bitcoin rơi tự do, ngay sau khi ông Trump áp đòn thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc.

20:37 13/10/2025

Bitcoin tăng chóng mặt, chuyên gia cảnh báo rủi ro tiền ảo vô giá trị

Giới đầu tư quốc tế lại chia rẽ. Một bên tin vào giai đoạn tăng trưởng bền vững, còn lại cảnh báo rủi ro và khẳng định "Bitcoin không phải là tài sản".

20:42 11/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

tiền số Bitcoin Tiền mã hóa Bitcoin Binance AVAX Avalanche Bitcoin

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Gia vang trong nuoc giam sau hinh anh

Giá vàng trong nước giảm sâu

4 giờ trước 09:57 18/10/2025

0

Mỗi lượng vàng miếng SJC rớt 2 triệu đồng còn 151 triệu đồng (bán ra) trong khi vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vẫn đi ngang ở vùng đỉnh 159,5 triệu/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý