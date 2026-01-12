Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng miếng lần đầu chạm mốc 162 triệu đồng/lượng

  • Thứ hai, 12/1/2026 09:37 (GMT+7)
  • 09:37 12/1/2026

Với mức tăng hơn 2 triệu đồng phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (12/1), giá vàng miếng SJC đã chính thức lập đỉnh lịch sử mới ở mức 162 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mức 162 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay (12/1). Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng nay (12/1), CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên tuần trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, phiên tăng giá sáng nay đã đưa giá vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới. Trước đó, giá vàng miếng từng thiết lập kỷ lục ở mốc 159,8 triệu đồng/lượng trong phiên 10/1. Như vậy, ngay khi mở đầu tuần mới, mặt hàng này đã chính thức phá đỉnh.

Cũng trong sáng nay, các doanh nghiệp vàng lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên vùng đỉnh mới ở 162 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC LẬP ĐỈNH KỶ LỤC
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng hơn 2 triệu đồng, hiện neo tại mốc 156,5 - 159 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác cũng nâng giá vàng nhẫn thêm hơn 2 triệu đồng. Sau điều chỉnh, Tập đoàn DOJI chấp nhận giao dịch ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết ở 157 - 160 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng với mặt hàng vàng nhẫn; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 160,5 - 162 triệu/lượng, đồng thời là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Tại thị trường quốc tế, giá kim quý ghi nhận mức tăng vọt 60 USD (+1,3%) lên 4.568 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 145,3 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng quốc tế vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới tăng lên sát 4.600 USD/ounce

Giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh, cùng với dữ liệu việc làm kém khả quan làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

35:2094 hôm qua

Giá vàng áp sát 160 triệu đồng/lượng

Mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng trong phiên giao dịch cuối tuần, leo thẳng lên mốc lịch sử 159,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

10:30 10/1/2026

Giá vàng thế giới tăng vọt

Sau khi chịu áp lực chốt lời, giá vàng thế giới tăng trở lại khi giới đầu tư đánh giá dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến cùng với những bất ổn ngày càng lớn về địa chính trị.

10:26 10/1/2026

Hồng Nhung

vàng miếng Tiền mã hóa PNJ SJC PNJ DOJI Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải Mi Hồng giá vàng thế giới kim loại quý giá vàng miếng giá vàng nhẫn

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Vang the gioi bi chot loi hinh anh

Vàng thế giới bị chốt lời

08:52 9/1/2026 08:52 9/1/2026

0

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi các nhà đầu tư chờ dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để tìm manh mối về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Gia vang bat ngo lao doc hinh anh

Giá vàng bất ngờ lao dốc

16:35 8/1/2026 16:35 8/1/2026

0

Mỗi lượng vàng miếng SJC bất ngờ giảm gần 1 triệu đồng trong phiên giao dịch chiều nay (8/1), kéo giá bán xuống 157,2 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý