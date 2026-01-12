Giá vàng miếng lần đầu chạm mốc 162 triệu đồng/lượng

Với mức tăng hơn 2 triệu đồng phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (12/1), giá vàng miếng SJC đã chính thức lập đỉnh lịch sử mới ở mức 162 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mức 162 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay (12/1). Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng nay (12/1), CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên tuần trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, phiên tăng giá sáng nay đã đưa giá vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới. Trước đó, giá vàng miếng từng thiết lập kỷ lục ở mốc 159,8 triệu đồng/lượng trong phiên 10/1. Như vậy, ngay khi mở đầu tuần mới, mặt hàng này đã chính thức phá đỉnh.

Cũng trong sáng nay, các doanh nghiệp vàng lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên vùng đỉnh mới ở 162 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC LẬP ĐỈNH KỶ LỤC Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng hơn 2 triệu đồng, hiện neo tại mốc 156,5 - 159 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác cũng nâng giá vàng nhẫn thêm hơn 2 triệu đồng. Sau điều chỉnh, Tập đoàn DOJI chấp nhận giao dịch ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết ở 157 - 160 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng với mặt hàng vàng nhẫn; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 160,5 - 162 triệu/lượng, đồng thời là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Tại thị trường quốc tế, giá kim quý ghi nhận mức tăng vọt 60 USD (+1,3%) lên 4.568 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 145,3 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng quốc tế vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.