Giá vàng miếng SJC vượt 158 triệu đồng/lượng

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh vào đêm qua, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước cũng được hưởng lợi từ xu hướng này.

Giá vàng miếng SJC tiếp đà tăng hơn 1 triệu/lượng để vượt mốc 158 triệu/lượng vào sáng nay (9/1). Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (9/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 156,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1,1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán tiếp tục được giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã có một tuần giao dịch ở vùng giá cao, khi chỉ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài ngày, đã liên tục giữ xu hướng đi lên. Tính trong một tuần giao dịch gần nhất, giá vàng miếng đã tăng gần 6 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... đồng loạt đẩy giá bán vàng miếng lên ngang bằng Công ty SJC, tức thiết lập mốc trên 158 triệu đồng/lượng trên toàn thị trường.

Với đợt tăng giá mới này, giá vàng miếng SJC đã hồi phục phần lớn biên độ đã mất cuối năm ngoái và chỉ còn cách đỉnh kỷ lục của năm 2025 khoảng hơn 1 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG VỌT Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3

Không chỉ vàng miếng tạo sóng tăng giá mạnh mà giá vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận biên độ tăng tương tự.

Công ty SJC sáng nay tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 900.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 152,8 - 155,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 200.000 đồng để giao dịch vàng nhẫn tròn tại 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI tăng 500.000 đồng với sản phẩm vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng, đưa giá leo lên mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 157 - 158,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán, trở thành đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn tương đương với giá vàng miếng SJC.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng vọt giá vàng nhẫn lên mức 155,9 - 158,9 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường hiện tại.

Tính trong một tuần gần nhất, giá vàng nhẫn trong nước cũng ghi nhận mức tăng hơn 4-5,5 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Biên độ tăng này khá tương đương mức tăng của vàng miếng cùng thời điểm.

Đà bứt phá của thị trường vàng trong nước hiện song hành với cú tăng tốc mạnh của giá vàng thế giới đêm qua. Cụ thể, chốt phiên giao dịch 8/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 22 USD lên 4.477 USD /ounce. Trong phiên giao dịch đang diễn ra vào sáng nay, giá kim loại quý đã quay đầu giảm nhẹ 4 USD (-0,1%) xuống mốc 4.471 USD /ounce sau khi chịu áp lực chốt lời từ nhà đầu tư.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 142 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.