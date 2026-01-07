Giá vàng hôm nay 7/1: Giá vàng miếng SJC tiến sát 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh hơn nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (7/1), tiến sát mốc 159 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng miếng SJC tiếp đà tăng trong phiên giao dịch sáng 7/1. Ảnh: Trương Hiếu.

Giá vàng hôm nay 7/1 tiếp nối đà tăng mạnh của các phiên liền trước. Hiện, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 156,6 - 158,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với giá kết phiên hôm qua. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch mua - bán vẫn được SJC giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, tức bán ra ở mức 158,6 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã giữ chuỗi tăng giá 3 phiên liên tiếp với mức tăng ghi nhận tới 4 triệu đồng/lượng. Trước đó, vàng miếng đi ngang 5 phiên liên tiếp khi thị trường nghỉ giao dịch trong dịp lễ Tết Dương lịch.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ÁP SÁT MỐC 159 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.6 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.6

Cũng trong phiên giao dịch sáng nay, vàng nhẫn tăng giá mạnh. Trong đó, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 151,6 - 154,6 triệu đồng/lượng, tức tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên ngày 6/1.

DOJI thậm chí nâng giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tới 1 triệu đồng cho cả hai chiều mua bán, kéo giá giao dịch mặt hàng này lên vùng 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý thì tăng giá nhẫn tròn 800.000 đồng, hiện neo chắc chắn ở mức 153,8 - 156,8 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào vàng nhẫn 999 thêm 900.000 đồng lên 157,4 triệu đồng/lượng và tăng 600.000 đồng giá bán sản phẩm này lên mức 158,6 triệu đồng/lượng. Mức giá bán vàng nhẫn tròn Mi Hồng hiện ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

Trên thị trường, Bảo Tín Minh Châu là hai đơn vị hiếm hoi giữ nguyên giá vàng nhẫn tròn trong phiên giao dịch sáng nay. Doanh nghiệp này cùng giao dịch ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu bán vàng nhẫn cao nhất thị trường ở thời điểm hiện tại khi niêm yết sản phẩm vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K ở mức 156,1 - 159,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường giao dịch thế giới, kim loại quý giao ngay đã giảm hơn 20 USD (-0,5%) so với giá chốt phiên liền trước, hiện giao dịch ở 4.472 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 142,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.