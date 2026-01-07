Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 7/1: Giá vàng miếng SJC tiến sát 159 triệu đồng/lượng

  • Thứ tư, 7/1/2026 09:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh hơn nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (7/1), tiến sát mốc 159 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng miếng SJC tiếp đà tăng trong phiên giao dịch sáng 7/1. Ảnh: Trương Hiếu.

Giá vàng hôm nay 7/1 tiếp nối đà tăng mạnh của các phiên liền trước. Hiện, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 156,6 - 158,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với giá kết phiên hôm qua. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch mua - bán vẫn được SJC giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, tức bán ra ở mức 158,6 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã giữ chuỗi tăng giá 3 phiên liên tiếp với mức tăng ghi nhận tới 4 triệu đồng/lượng. Trước đó, vàng miếng đi ngang 5 phiên liên tiếp khi thị trường nghỉ giao dịch trong dịp lễ Tết Dương lịch.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ÁP SÁT MỐC 159 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.6
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.6

Cũng trong phiên giao dịch sáng nay, vàng nhẫn tăng giá mạnh. Trong đó, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 151,6 - 154,6 triệu đồng/lượng, tức tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên ngày 6/1.

DOJI thậm chí nâng giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tới 1 triệu đồng cho cả hai chiều mua bán, kéo giá giao dịch mặt hàng này lên vùng 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý thì tăng giá nhẫn tròn 800.000 đồng, hiện neo chắc chắn ở mức 153,8 - 156,8 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào vàng nhẫn 999 thêm 900.000 đồng lên 157,4 triệu đồng/lượng và tăng 600.000 đồng giá bán sản phẩm này lên mức 158,6 triệu đồng/lượng. Mức giá bán vàng nhẫn tròn Mi Hồng hiện ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

Trên thị trường, Bảo Tín Minh Châu là hai đơn vị hiếm hoi giữ nguyên giá vàng nhẫn tròn trong phiên giao dịch sáng nay. Doanh nghiệp này cùng giao dịch ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu bán vàng nhẫn cao nhất thị trường ở thời điểm hiện tại khi niêm yết sản phẩm vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K ở mức 156,1 - 159,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường giao dịch thế giới, kim loại quý giao ngay đã giảm hơn 20 USD (-0,5%) so với giá chốt phiên liền trước, hiện giao dịch ở 4.472 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 142,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục nhích lên do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, trong khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ để tìm manh mối về chính sách lãi suất của Fed.

3 giờ trước

Giá vàng hôm nay 6/1: Chưa ngừng đà tăng

Mỗi lượng vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng, leo lên sát vùng giá 158 triệu đồng/lượng (bán ra) vào phiên giao dịch sáng nay (6/1).

26:1566 hôm qua

Giá vàng thế giới lên cao nhất tuần, cổ phiếu năng lượng Mỹ tăng mạnh

Giá vàng lên mức cao nhất trong một tuần qua, sau khi căng thẳng Mỹ - Venezuela làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng. Cổ phiếu các ông lớn năng lượng Mỹ cũng đồng loạt bật tăng.

26:1589 hôm qua

Hồng Nhung

Giá vàng hôm nay Tiền mã hóa PNJ giá vàng miếng SJC giá vàng vàng nhẫn giá vàng thế giới SJC PNJ DOJI Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải Mi Hồng kim loại quý

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang se vuot 5.000 USD/ounce nam nay? hinh anh

Giá vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce năm nay?

06:00 5/1/2026 06:00 5/1/2026

0

Các ngân hàng lớn đều kỳ vọng giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, thậm chí tiến xa hơn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu chưa hạ nhiệt.

Nguoi mua vang lo nang chi sau tuan dau nam 2026 hinh anh

Người mua vàng lỗ nặng chỉ sau tuần đầu năm 2026

15:06 4/1/2026 15:06 4/1/2026

0

Năm 2025 khép lại với mức tăng kỷ lục của vàng trong nước. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần giao dịch đầu năm 2026, giá vàng giảm mạnh khiến lợi nhuận “bốc hơi” gần 10 triệu/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý