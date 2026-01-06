Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng thế giới lên cao nhất tuần, cổ phiếu năng lượng Mỹ tăng mạnh

  • Thứ ba, 6/1/2026 08:49 (GMT+7)
Giá vàng lên mức cao nhất trong một tuần qua, sau khi căng thẳng Mỹ - Venezuela làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng. Cổ phiếu các ông lớn năng lượng Mỹ cũng đồng loạt bật tăng.

Chốt phiên giao dịch 5/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.448,2 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 5/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 117,8 USD lên 4.448,2 USD/ounce, mức cao nhất kể từ phiên 29/12. Trước đó, giá kim loại quý từng lập kỷ lục ở mốc 4.549 USD vào ngày 26/12. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ chốt phiên tăng 2,8% lên 4.451,5 USD/ounce.

Trong năm ngoái, giá vàng đã tăng 64%, được thúc đẩy bởi các sự kiện địa chính trị và chu kỳ nới lỏng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kỳ vọng lãi suất sẽ còn giảm sâu hơn, cùng với hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và dòng vốn chảy vào các quỹ ETF sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong tương lai, theo Reuters. Vàng vốn được coi là kênh trú ẩn truyền thống và thường hoạt động hiệu quả trong môi trường lãi suất thấp.

Vào ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores. Sau 2 ngày bị tạm giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, ông Maduro cùng vợ đã ra hầu tòa tại New York (Mỹ).

Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu Caracas chống lại nỗ lực của Mỹ nhằm mở cửa ngành dầu mỏ và ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy, đồng thời ám chỉ khả năng hành động đối với Colombia cũng như Mexico do 2 nước này liên quan đến các dòng chảy ma túy bất hợp pháp.

Thị trường hiện chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12 của Mỹ công bố vào ngày 9/1 (giờ Mỹ), đồng thời kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm nay.

"Khả năng xuất hiện một đợt tăng mới lên các mức đỉnh kỷ lục sẽ diễn ra, nếu căng thẳng địa chính trị lan rộng hoặc các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ phải nới lỏng chính sách mạnh tay hơn so với những gì thị trường đang định giá", ông Alexander Zumpfe, nhà giao dịch kim loại quý tại Heraeus Metals (Đức), nhận định.

Đối với các kim loại khác, giá bạc tăng vọt 5,2%, lên 76,37 USD/ounce, sau khi đã tăng tới 147% trong năm 2025, nhờ việc được Mỹ xếp vào danh mục khoáng sản thiết yếu, cùng tình trạng thâm hụt cấu trúc của thị trường trong bối cảnh nhu cầu gia tăng.

Ngoài ra, bạch kim tăng 5,9% lên 2.269,55 USD/ounce, trong khi palladium tăng 3,4% và đạt 1.694,75 USD/ounce.

Không chỉ vàng, ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa phiên giao dịch trong sắc xanh. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,64%, chốt phiên ở mức 6.902,05 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,69% lên 23.395,82 điểm, trong khi Dow Jones tăng 1,23% lên 48.977,18 điểm.

Chỉ số năng lượng của S&P 500 tăng 2,7%, lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2025, với các "ông lớn" như Exxon Mobil và Chevron đồng loạt bật tăng mạnh, theo CNBC.

Các nhà đầu tư đặt cược rằng động thái của Washington nhắm vào lãnh đạo Venezuela sẽ mở đường cho các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp gỡ lãnh đạo các công ty dầu khí Mỹ trong tuần này để thảo luận về việc thúc đẩy sản lượng dầu tại Venezuela.

Biến động tại Venezuela có tác động tới giá xăng dầu Việt Nam?

Theo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, vụ việc tại Venezuela dù chưa tạo áp lực chi phí nhập khẩu tức thời đối với Việt Nam, nhưng làm gia tăng rủi ro biến động giá thời gian tới.

Đơn pizza gần Lầu Năm Góc tăng bất thường

Các cửa hàng pizza gần Lầu Năm Góc ghi nhận lượng khách tăng đột biến vào ngày 3/1, trùng hợp với thời điểm Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân.

Trái phiếu chính phủ Venezuela bất ngờ tăng vọt

Theo số liệu trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Âu, trái phiếu do chính phủ và công ty dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) phát hành đã tăng khoảng 20%.

