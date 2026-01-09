Vàng thế giới bị chốt lời

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi các nhà đầu tư chờ dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để tìm manh mối về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chốt phiên giao dịch 8/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4.477,2 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 8/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 21,9 USD lên 4.477,2 USD /ounce. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim loại quý đã quay đầu giảm gần 20 USD xuống mốc 4.457,5 USD /ounce sau khi chịu áp lực chốt lời từ nhà đầu tư. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 0,04% xuống 4.460,7 USD /ounce.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết trong vài phiên tới, vàng và bạc sẽ chịu áp lực khi việc điều chỉnh chỉ số hàng hóa diễn ra, theo Reuters. "Sau khi mọi thứ lắng xuống vào khoảng giữa tuần tới, đây sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn quay trở lại thị trường này", ông nói thêm.

Nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào ngày 9/1 (giờ Mỹ) để có thêm thông tin về chính sách tiền tệ của Fed. Một cuộc khảo sát của Reuters dự báo số việc làm mới trong tháng 12/2025 đạt 60.000 vị trí, tăng so với mức 64.000 vị trí của tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giảm nhẹ xuống 4,5%.

Hiện, thị trường đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.

Vàng là một tài sản không sinh lợi suất và thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tăng ở mức vừa phải trong tuần trước, cho thấy số vị trí việc làm mở ra trong tháng 11/2025 giảm mạnh hơn dự kiến và tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân trong tháng 12 cùng năm thấp hơn dự báo.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang khi hai tàu chở dầu có liên quan tới Venezuela bị thu giữ trên Đại Tây Dương, đồng thời các quan chức Mỹ được cho là đã thảo luận về việc đề xuất chi trả khoản tiền trọn gói cho người dân Greenland nhằm khuyến khích họ tách khỏi Đan Mạch.

HSBC hiện dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD /ounce trong nửa đầu năm 2026, nhờ rủi ro địa chính trị và nợ công gia tăng.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3,2% xuống 75,64 USD /ounce, bạch kim giảm 2,3% còn 2.253,91 USD /ounce, trong khi palladium mất 1,1% xuống 1.745 USD /ounce.