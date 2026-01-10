Giá vàng áp sát 160 triệu đồng/lượng

Mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng trong phiên giao dịch cuối tuần, leo thẳng lên mốc lịch sử 159,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng miếng SJC tăng vọt trong phiên giao dịch sáng 10/1, để quay về đỉnh lịch sử 159,8 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới tăng hơn 30 USD (+0,7%) để vượt mốc 4.500 USD /ounce. Đà tăng mạnh của giá vàng thế giới là nguyên nhân chính tác động tới giá vàng trong nước.

Sáng nay (10/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá bán ra vàng miếng ở mức 159,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với chốt phiên liền trước. Giá mua vào cũng tăng tương tự, hiện giao dịch ở mức 157,8 triệu đồng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Cùng với SJC, hàng loạt đơn vị kinh doanh vàng lớn tại thị trường Việt Nam như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng tăng mạnh giá bán vàng miếng vào sáng nay, để leo lên vùng ngang bằng với SJC.

Đáng chú ý, mốc giá 159,8 triệu đồng/lượng cũng là đỉnh lịch sử mà vàng miếng SJC thiết lập được hồi giữa tháng 12 năm ngoái.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VỀ ĐỈNH LỊCH SỬ Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt tăng mạnh giá mua - bán trong sáng nay, biên độ tăng dao động quanh 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 154,3 - 156,8 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 154,5 - 157,5 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tại 155 - 158 triệu/lượng.

Công ty Mi Hồng thì neo giá vàng nhẫn 999 ở 158,3 - 159,8 triệu đồng/lượng, tương đương với giá vàng miếng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ giá bán vàng nhẫn tròn trơn ngang bằng Mi Hồng, ở 159,8 triệu đồng/lượng. Mức giá này hiện là giá bán cao nhất thị trường và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 143,4 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước tới hơn 16 triệu đồng/lượng.