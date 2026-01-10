Giá vàng thế giới tăng vọt

Sau khi chịu áp lực chốt lời, giá vàng thế giới tăng trở lại khi giới đầu tư đánh giá dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến cùng với những bất ổn ngày càng lớn về địa chính trị.

Chốt phiên giao dịch 9/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4508,8 USD/ounce, mức tăng cao nhất trong một tuần trở lại đây. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 9/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 31,5 USD lên 4.508,8 USD /ounce, mức tăng cao nhất trong một tuần trở lại đây. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ chốt phiên cũng tăng thêm 0,5% lên 4.483 USD /ounce.

Diễn biến phục hồi của giá vàng ghi nhận sau khi số liệu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 12/2025 chỉ tăng 50.000 việc làm, thấp hơn kỳ vọng mà thị trường đặt ra ở mức 60.000 vị trí, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4%, theo Reuters.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định dữ liệu cho thấy môi trường tạo ra việc làm mới khá yếu. Khả năng căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá dầu có xu hướng cao hơn cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách sẽ là những yếu tố thuận lợi cho kim loại quý.

Hiện thị trường vẫn tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm nay.

Mặt khác, căng thẳng địa chính trị toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh bất ổn leo thang tại Iran, giao tranh tiếp diễn trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và những tín hiệu mới từ Washington về khả năng kiểm soát Greenland càng làm tình hình toàn cầu biến động.

Metals Focus dự báo giá vàng có thể lập các mức đỉnh lịch sử mới trên 5.000 USD /ounce trong năm 2026, với động lực đến từ xu hướng phi USD hóa và các rủi ro địa chính trị.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát khả năng Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết liên quan đến thẩm quyền của Tổng thống Donald Trump theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), cho phép áp thuế mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng tăng 2% lên 78,42 USD /ounce và đang hướng tới mức tăng 8,8% trong tuần. Giá bạch kim giao ngay tăng 1% lên 2.290,2 USD /ounce, trong khi giá palladium tăng 2% lên 1.831,18 USD /ounce.

Ngân hàng Bank of America mới đây đã nâng dự báo giá trung bình bạch kim và palladium năm 2026 với lý do thị trường vật chất đang thắt chặt và những biến động về nguồn cung do tranh chấp thương mại. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng cao cũng là yếu tố hỗ trợ giá cho 2 kim loại này.