TP.HCM sẽ 'giải cứu' kẹt xe đường Cộng Hòa

TP.HCM thiết kế “làn sóng xanh” tại 3 giao lộ trên trục đường Trường Chinh nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe trầm trọng tại khu vực, dự kiến hoàn thành trong tháng này.

Đường Cộng Hòa vẫn ùn ứ dù có thêm đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa 4.800 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin này được ông Vũ Anh Dũng, Phó phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cung cấp tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25/12.

Theo ông Dũng, hai tuyến đường Cộng Hòa và Trường Chinh ra vào TP.HCM và kết nối sân bay Tân Sơn Nhất có lượng xe rất lớn, vượt khả năng thông xe của tuyến, dẫn đến tình trạng kẹt xe thường xuyên.

Bên cạnh đó, trên đường Trường Chinh đang thi công tuyến metro số 2, đường Phạm Văn Bạch triển khai nâng cấp, mở rộng, làm giảm khả năng đi lại, đặc biệt tại các giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch và Trường Chinh - Cộng Hòa.

Trước đó, vào tháng 4, TP.HCM đã đưa vào khai thác dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa; các giao lộ như C12 - Cộng Hòa, Trường Chinh - Phạm Văn Bạch cũng được cải tạo nhưng tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra.

Ông Dũng cho hay "làn sóng xanh" (điều phối đèn tín hiệu giao thông liên hoàn để xe gặp đèn xanh liên tiếp) tại 3 giao lộ trên trục đường Trường Chinh tại các giao lộ với đường Tân Sơn Nhì, Tân Kỳ Tân Quý, Cộng Hòa, sẽ giúp xe chạy liên tục, tăng khả năng thoát xe trên các đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Âu Cơ. Dự kiến làn xe sẽ hoàn thành trong tháng này.

Trong thời gian tới, khu vực Cộng Hòa - Trường Chinh sẽ tiếp tục được triển khai nhiều dự án hạ tầng như nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch, Trường Chinh (đoạn Cộng Hòa - Âu Cơ), Tân Kỳ Tân Quý.

Ngoài ra, thành phố sẽ điều chỉnh dải phân cách trên đường Trường Chinh để tăng bề rộng phần đường dành cho xe hỗn hợp; nghiên cứu cải tạo dải phân cách tim đường Cộng Hòa, đoạn từ Trường Chinh đến cầu vượt thép Lăng Cha Cả, tạo thêm làn xe, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

TP.HCM cũng nghiên cứu xây dựng đường chui dưới gầm cầu Tham Lương tạo điểm quay đầu xe, đóng một số giao lộ trên đường Trường Chinh để tăng khả năng thoát xe khi xây dựng tuyến metro số 2.

Thành phố cũng đã triển khai dự án cải tạo hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 11 nút giao xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án áp dụng mô hình kết hợp giữa điều khiển theo mô hình và các phương pháp học máy (AI), quản lý giao thông thời gian thực để giảm tình trạng đông xe, ùn tắc, dự kiến vận hành trước ngày 5/1/2026.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ thường xuyên theo dõi, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên trục Trường Chinh - Cộng Hòa phù hợp với lưu lượng thực tế. Qua hệ thống camera, bảng báo điện tử và phối hợp các kênh thông tin để cảnh báo tình trạng ùn tắc, hướng dẫn lộ trình phù hợp cho người dân.