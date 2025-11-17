Chứng khoán đã chạm đáy?

Các chuyên gia đồng loạt đánh giá VN-Index đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật, với dư địa hướng lên vùng 1.645-1.655 điểm. Các chỉ báo cho thấy triển vọng ngắn hạn tích cực.

Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục tuần này. Ảnh: Phương Lâm.

Chỉ số VN-Index đã khép lại tuần giao dịch đầy cung bậc khi thị trường liên tục đổi trạng thái từ bi quan sang hưng phấn. Trong phiên mở màn tuần, áp lực bán lan rộng kéo chỉ số rơi thẳng xuống dưới vùng hỗ trợ 1.580 điểm, tạo cảm giác như thị trường có thể tiếp tục lao dốc.

Tuy vậy, lực cầu bắt đáy lại nhanh chóng nhập cuộc ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt trong các nhóm dầu khí, bất động sản và đầu tư công, giúp VN-Index đảo chiều và hồi phục mạnh về quanh 1.630 điểm chỉ sau vài phiên.

Diễn biến trong tuần cho thấy dòng tiền tiếp tục phân hóa sâu giữa các nhóm ngành. Tâm điểm áp lực bán vẫn thuộc về nhóm bluechip ngân hàng và chứng khoán. Ngược lại, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ lại là tâm điểm thu hút dòng tiền, thậm chí giao dịch sôi động hơn hẳn so với tuần trước.

Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.635,46 điểm, tăng 36,36 điểm (+2,27%) so với tuần trước.

Rủi ro vẫn hiện hữu

Các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định VN-Index khép lại tuần giao dịch trước bằng một cây nến xanh, cho thấy đà hồi phục vẫn đang giữ nhịp. Trên đồ thị ngày, các chỉ báo quan trọng đều hướng lên, trong khi dòng tiền tiếp tục cải thiện.

VCBS đánh giá những tín hiệu này đang củng cố cho xu hướng hồi phục ngắn hạn với vùng cân bằng kỳ vọng xuất hiện quanh đường MA20, tương đương vùng 1.640-1.650 điểm. Trong trường hợp tích cực hơn, chỉ số chứng khoán lớn nhất thị trường Việt Nam có thể hướng lên kiểm định lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.700 điểm.

Trên đồ thị giờ, VCBS ghi nhận xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực. Dù vậy, các nhịp rung lắc trong vài phiên tới là điều khó tránh.

VN-Index nỗ lực hồi phục và tạo đáy ở vùng dưới 1.600 điểm. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, VCBS nhấn mạnh VN-Index đã hồi phục hơn 36 điểm trong tuần qua. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và các nhóm ngành mang “câu chuyện riêng” tiếp tục hút dòng tiền, duy trì sức mạnh tương đối so với mặt bằng chung.

Do đó, công ty khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các mã có xu hướng tăng ổn định, đồng thời có thể tìm kiếm cơ hội ngắn hạn tại những nhóm đang được dòng tiền đầu cơ chú ý trong các phiên gần đây như bất động sản, hóa chất và xây dựng.

Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng xu hướng tăng nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong phiên đầu tuần, với mục tiêu gần nhất của VN-Index là vùng 1.655 điểm. Tuy nhiên, các chuyên gia tại đây lưu ý thị trường vẫn đang trong pha tích lũy ngắn hạn, vì vậy thanh khoản có thể duy trì ở mức thấp nếu chỉ số chưa vượt qua được ngưỡng cản này. Chỉ báo tâm lý ngắn hạn hiện vẫn khá lạc quan, cho thấy triển vọng trước mắt đang cải thiện và rủi ro giảm dần.

Tuy nhiên, với chiến lược dưới một tháng, nhà môi giới này tiếp tục duy trì đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường ở mức “giảm”. Do đó nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp và chỉ giải ngân thăm dò với tỷ trọng nhỏ khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng hơn.

Trong 1-5 tháng, Yuanta giữ quan điểm thị trường đang ở trạng thái “trung tính”. Các chỉ số hiện giao dịch gần vùng hỗ trợ quan trọng là đường MA20 tuần và MA50 tuần, trong bối cảnh thị trường vừa trải qua chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp. Công ty này khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng và hạn chế mua mới trong giai đoạn này, khi xu hướng phục hồi chỉ mang tính kỹ thuật và cần thêm thời gian để xác nhận.

VN-Index có dư địa đi lên

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định phiên giao dịch ngày 14/11 cho thấy VN-Index tiếp tục duy trì đà phục hồi đúng như dự báo trước đó. Thanh khoản gần như đi ngang so với phiên liền trước nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường cố gắng lấy lại cân bằng.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã vượt qua đường xu hướng giảm ngắn hạn, qua đó mở ra dư địa hướng lên các vùng mục tiêu kế tiếp quanh 1.650-1.686 điểm.

Chuyên gia tại Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) thì đưa ra quan điểm thận trọng hơn, cho rằng chỉ số nhiều khả năng duy trì trạng thái giao dịch trên ngưỡng 1.625 điểm và cố gắng hình thành nền giá mới tại đây. Tuy nhiên, BSC cảnh báo thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch mạnh và ưu tiên quản trị rủi ro.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ghi nhận thị trường xuất hiện trạng thái giằng co với mẫu nến Star trong phiên, đi kèm thanh khoản giảm nhẹ. Theo VDSC, nguồn cung chưa gây áp lực lớn dù VN-Index vừa có nhịp phục hồi khá nhanh từ vùng 1.600 điểm và thậm chí phủ nhận khả năng phá vỡ đường MA100.

Nếu dòng tiền duy trì tích cực và hấp thụ được lượng cung, thị trường hoàn toàn có khả năng bước vào một nhịp tăng mới Chuyên gia phân tích tại VDSC

Mẫu nến Star thể hiện tâm lý thăm dò của thị trường và xu hướng này có thể tiếp tục xuất hiện trong phiên tới. Tuy nhiên, VDSC kỳ vọng VN-Index vẫn sẽ nhận được lực hỗ trợ khi lùi về vùng thấp hơn, từ đó mở ra cơ hội tiến dần đến đường MA20 quanh mốc 1.650 điểm.

Trong quá trình kiểm định vùng giá này, nếu dòng tiền duy trì tích cực và hấp thụ được lượng cung, thị trường hoàn toàn có khả năng bước vào một nhịp tăng mới. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư quan sát chặt chẽ diễn biến cung - cầu, có thể tận dụng các nhịp hồi để chốt lời hoặc cơ cấu danh mục, đồng thời tìm kiếm cơ hội ngắn hạn ở những cổ phiếu có tín hiệu cải thiện từ vùng hỗ trợ.

Công ty Chứng khoán Vietcap cũng nghiêng về kịch bản tích cực, cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục hướng lên đường MA20 tại 1.645 điểm trong phiên 17/11. Vùng 1.645-1.665 điểm được xem là vùng kháng cự quan trọng trong tuần giao dịch tới, nơi áp lực bán có thể quay trở lại.

Tuy nhiên, Vietcap lưu ý quán tính phục hồi của chỉ số đang được thiết lập khá rõ. Do đó, vùng hỗ trợ 1.610-1.620 điểm dự kiến sẽ thu hút dòng tiền bắt đáy khi áp lực bán tăng lên ở vùng cản phía trên. Công ty đánh giá xác suất hình thành đáy ngắn hạn tại vùng 1.580 điểm đang ngày càng lớn hơn.