Công ty thép của Vingroup có tổng giám đốc mới, tăng vốn lên 15.000 tỷ

VinMetal bất ngờ nâng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng và thay tổng giám đốc. Lãnh đạo mới của doanh nghiệp là một nhân sự cấp cao của Thép Pomina.

VinMetal nằm trong top 3 doanh nghiệp thép có vốn điều lệ lớn nhất thị trường. Ảnh: VIC.

Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội vừa cấp đăng ký thay đổi doanh nghiệp cho CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal ngày 12/11, ghi nhận mức vốn điều lệ tăng từ 10.000 tỷ lên 15.000 tỷ đồng .

Với quy mô vốn mới, VinMetal bước lên nhóm doanh nghiệp có năng lực tài chính mạnh hàng đầu, vượt mặt nhiều tên tuổi lớn như Hoa Sen, Nam Kim, Pomina hay VNSteel. Dù vậy, doanh nghiệp này vẫn còn cách xa so với hai trụ cột đầu ngành thép Việt Nam là Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát.

Không chỉ tăng vốn, VinMetal còn có biến động ở thượng tầng lãnh đạo khi bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Việt Quang.

Ông Sĩ có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm trong ngành thép, hiện giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT Thép Pomina. Ông đồng thời là Thành viên HĐQT độc lập của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động.

VinMetal được thành lập vào ngày 10/10 với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng . Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup nắm 98% vốn, tương đương 9.800 tỷ đồng ; 2 cổ đông cá nhân là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ, tương đương 100 tỷ đồng .

Ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng là 2 con trai của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Ngoài VinMetal, 2 con trai của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics...

Theo công bố, VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao, thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu - cảng - đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Vingroup cho biết việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast… Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng, giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo, góp phần thúc đẩy công nghiệp luyện kim nói riêng, cũng như công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.