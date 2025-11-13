Cổ phiếu công ty đại gia Đào Hữu Huyền tăng trần

Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang tăng trần lên 100.000 đồng sau khi được Hà Nội phê duyệt dự án bất động sản hơn 4.500 tỷ đồng.

DGC là mã duy nhất trong VN30 tăng trần hôm nay. Ảnh: DGC.

Bất chấp phiên tăng điểm mạnh mẽ tới 38 điểm trong ngày 12/11, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch 13/11 với tâm thế thận trọng và đầy nghi ngờ.

Sự hưng phấn ngắn ngủi của phiên trước dường như chưa đủ sức khơi dậy dòng tiền mới, khiến VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và liên tục trồi sụt quanh ngưỡng tham chiếu suốt buổi sáng.

Diễn biến của chỉ số chính khá giằng co, biên độ dao động hẹp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn dè chừng trước rủi ro điều chỉnh. Các nhịp hồi trong phiên sáng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi rổ VN30 lại diễn biến yếu ớt, khiến nỗ lực bứt phá chung bị kìm hãm.

Bước sang phiên chiều, đà giao dịch tiếp tục trầm lắng. Dù có lúc lực cầu bắt đáy xuất hiện tại một vài mã ngân hàng và dầu khí, nhưng nhìn chung thanh khoản vẫn ở mức thấp. Càng về cuối phiên, thị trường càng rơi vào trạng thái giao dịch cầm chừng, dòng tiền suy yếu rõ rệt so với buổi sáng.

Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index giảm nhẹ 0,42 điểm (-0,1%) còn 1.631,44 điểm, trong khi HNX-Index tăng 1,5 điểm (+0,6%) lên 266,29 điểm và UPCoM-Index tăng 1,01 điểm (+0,9%) lên 120,04 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn đạt khoảng 24.600 tỷ đồng , gần như đi ngang so với phiên trước, phản ánh sự do dự của dòng tiền và tâm lý phòng thủ chiếm ưu thế.

Bảng điện tử ghi nhận 393 mã tăng (13 mã tăng trần), 917 mã đứng giá và 292 mã giảm (3 mã giảm sàn), cho thấy sắc xanh có phần chiếm ưu thế nhưng không đủ mạnh để tạo lực đẩy cho chỉ số.

VN-Index gặp khó khăn khi đi lên khi phe mua còn hờ hững. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, rổ VN30 vẫn thể hiện trạng thái phân hóa rõ nét với 13 mã tăng (trong đó DGC tăng trần), 2 mã đi ngang và 15 mã giảm. Sức nặng từ nhóm cổ phiếu lớn khiến VN30-Index mất 8 điểm, lùi về mốc 1.864 điểm, qua đó làm triệt tiêu phần lớn nỗ lực giữ nhịp của nhóm cổ phiếu vốn hóa thấp hơn.

Áp lực kìm hãm đà tăng của thị trường trong phiên 13/11 chủ yếu đến từ nhóm bluechip. Trong đó, STB (-3,8%), HPG (-1,7%), FPT (-1,7%), VHM (-0,7%), VPB (-0,9%), VRE (-2,6%), CTG (-0,7%), MBB (-0,8%), HVN (-1,4%) và SSI (-1,6%).

Sự suy yếu của các đầu tàu ngân hàng, thép và bán lẻ đã tạo sức ép lớn lên chỉ số chung, khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh đến cuối phiên.

Ở chiều ngược lại, một số mã bluechip và mid-cap lại nổi lên như điểm sáng hiếm hoi, giúp thị trường hạn chế mức giảm sâu. Các cổ phiếu như GEE (tăng trần), VNM (+3,3%), DGC (tăng trần), VCB (+0,5%), GAS (+1,6%), GVR (+1,6%), POW (+3,2%), BCM (+1,5%), PVD (tăng trần) và VGC (+4,3%) đều ghi nhận diễn biến tích cực, phần nào cân bằng lực bán trên toàn sàn.

Đáng chú ý nhất là DGC của Hóa chất Đức Giang - mã duy nhất trong rổ VN30 tăng trần, đóng cửa tại 100.000 đồng/đơn vị, mức giá cao nhất trong gần 2 tháng trở lại đây. Cú bứt phá này diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bất động sản trị giá hơn 4.500 tỷ đồng .

Cụ thể, ngày 12/11, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt Hóa chất Đức Giang làm nhà đầu tư thực hiện Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang.

Dự án tọa lạc tại số 18, ngõ 44 phố Đức Giang (phường Việt Hưng, Long Biên), có quy mô hơn 47.470 m2, bao gồm 60 căn liền kề, một tòa chung cư cao tầng 880 căn, trường học rộng 1,1 ha cùng chuỗi công trình thương mại - dịch vụ - thể thao.

Tổng mức đầu tư dự kiến 4.500 tỷ đồng , toàn bộ sử dụng vốn tự có của doanh nghiệp, với thời gian triển khai từ quý IV/2025 đến quý IV/2030.

Theo tính toán sơ bộ của Hóa chất Đức Giang, nếu giá bán căn hộ đạt khoảng 40 triệu đồng/m2 và nhà liền kề khoảng 100 triệu đồng/m2, dự án có thể mang về khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong giai đoạn bàn giao.

Thông tin này đã ngay lập tức tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư, giúp cổ phiếu DGC trở thành tâm điểm của phiên giao dịch và là điểm sáng hiếm hoi trong nhóm VN30 ngày hôm nay.

Mặt khác, khối ngoại có động thái giao dịch tiêu cực khi bán ròng 1.200 tỷ đồng hôm nay, tập trung chủ yếu tại STB (- 408 tỷ đồng ), VCI (- 223 tỷ đồng ) và MCH (- 145 tỷ đồng ).

Trong khi đó, cổ phiếu FPT đang được gom vào 310 tỷ đồng , VNM (+ 275 tỷ đồng ), TCB (+ 143 tỷ đồng ).