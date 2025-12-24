Techcombank tiên phong triển khai Basel III theo Thông tư 14 của NHNN

Techcombank phối hợp Deloitte tổ chức tọa đàm chuyên sâu về quản lý tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN và chuẩn mực Basel III.

Chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế như Basel III, Techcombank tiếp tục củng cố nền tảng vốn, nâng cao năng lực quản trị và tăng cường khả năng thích ứng trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính và nền kinh tế, qua đó duy trì định hướng phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Deloitte Việt Nam cùng các chuyên gia quốc tế và khu vực.

Thông tư 14 được ban hành trên cơ sở cập nhật các hướng dẫn mới nhất của Ủy ban Basel về Basel III, đồng thời điều chỉnh và phát triển từ nền tảng quy định của Thông tư 41.

Việc áp dụng Basel III không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là bước đi quan trọng giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam theo kịp chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro, an toàn vốn và thanh khoản. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế, giảm thiểu rủi ro hệ thống và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng.

Thông tư 14 cũng góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập sâu hơn của ngành ngân hàng vào thị trường tài chính toàn cầu, khi các ngân hàng Việt Nam phải cạnh tranh trong môi trường ngày càng khắt khe về chuẩn mực vốn và quản trị.

Techcombank, với nền tảng quản trị rủi ro tiên tiến, là một trong số các ngân hàng đầu tiên chủ động thuê đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá mức độ tuân thủ các yêu cầu về phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Rating Based- IRB) theo Thông tư 14 của NHNN. Hoạt động này bảo đảm việc triển khai Basel III được xem xét toàn diện, có cơ sở chuyên môn vững chắc và phù hợp với định hướng của cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng là ngân hàng đầu tiên vinh dự đón đại diện lãnh đạo NHNN trực tiếp tham gia tọa đàm và thị sát, cho thấy sự tin tưởng và đồng hành của cơ quan quản lý đối với lộ trình triển khai của ngân hàng.

Ông Nguyễn Đức Long - Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (NHNN) đánh giá cao sự chủ động và nghiêm túc của Techcombank trong quá trình chuẩn bị triển khai Thông tư 14 và Basel III. Theo ông, đây là bước tiến cần thiết góp phần nâng cao chuẩn mực quản trị rủi ro cho toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tiền đề để Techcombank tiên phong triển khai IRB & Basel III

Tại tọa đàm, các chuyên gia từ Deloitte và Techcombank đã chia sẻ về lộ trình triển khai Basel III tại Techcombank cũng như những kinh nghiệm thực tiễn (best practices), các thách thức thường gặp và giải pháp khắc phục trong quá trình áp dụng.

Một nội dung trọng tâm là việc Techcombank áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Rating Based- IRB) - bước tiến quan trọng giúp Techcombank không chỉ tuân thủ quy định mà còn tính toán vốn chính xác hơn, phản ánh hồ sơ rủi ro (risk profile) của ngân hàng dựa trên mô hình nội bộ áp dụng trong thẩm định phê duyệt và quản trị rủi ro.

Việc triển khai IRB cho phép Techcombank nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, đồng thời xây dựng kế hoạch vốn phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Tháng 9 vừa qua, Techcombank đã chủ động nộp hồ sơ áp dụng IRB lên NHNN, trở thành một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam đầu tiên sẵn sàng áp dụng phương pháp IRB trong tính toán và quản lý vốn.

Với tỷ lệ an toàn vốn CAR hiện tại đạt mức trên 15% - thuộc nhóm cao nhất thị trường, Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế của một ngân hàng có năng lực vốn mạnh, quản trị rủi ro tốt và tầm nhìn phát triển bền vững. Việc triển khai Basel III sẽ giúp ngân hàng nâng cao hơn nữa chất lượng vốn và khả năng chống chịu trước rủi ro, góp phần tạo nền tảng tài chính an toàn cho khách hàng và nền kinh tế.

Đại diện Techcombank, bà Sanchita Mustauphy - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro - nhấn mạnh: "Basel III không chỉ là một bộ chuẩn mực, mà là sự chủ động, cam kết của Techcombank trong việc xây dựng một ngân hàng Việt Nam theo mực chuẩn quốc tế, minh bạch, an toàn và bền vững".

Bà Sanchita Mustauphy - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro tại Techcombank nhấn mạnh việc triển khai Basel III là sự chủ động, cam kết của Techcombank trong xây dựng một ngân hàng Việt Nam theo mực chuẩn quốc tế, minh bạch, an toàn và bền vững.

Tăng cường phối hợp để đảm bảo triển khai minh bạch và hiệu quả

Tọa đàm cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý - ngân hàng - đơn vị tư vấn. Sự phối hợp liên tục và đồng bộ là yếu tố cốt lõi bảo đảm Thông tư 14 và Basel III được triển khai hiệu quả, phù hợp định hướng của NHNN, qua đó góp phần xây dựng hệ thống tài chính lành mạnh và chuẩn mực hơn.

Với những kinh nghiệm đã triển khai thành công từ Basel II và nền tảng quản trị sẵn có dưới sự hướng dẫn từ NHNN và sự hỗ trợ của các đối tác uy tín hàng đầu thế giới như Delloite, Techcombank đã nhanh chóng triển khai và áp dụng Basel III vào thực thi hiệu quả theo đúng chủ trương, định hướng từ cơ quan quản lý.

Khép lại sự kiện, ông Phạm Quang Thắng - Phó tổng giám đốc Techcombank khẳng định: "Trong nhóm ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam, Techcombank cam kết duy trì quản lý vốn minh bạch và bền vững. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng NHNN và các đơn vị tư vấn nhằm lan tỏa kinh nghiệm, góp phần nâng tầm vị thế tài chính Việt Nam trong khu vực".

Tiên phong triển khai thành công Basell II và có những chuẩn bị sớm để triển khai Basel III, Techcombank đã tuân thủ những chuẩn mực về an toàn vốn và quản trị rủi ro theo các quy chuẩn quốc tế.

Kết quả quý III/2025, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Techcombank cải thiện lên mức 15,8% - thuộc nhóm dẫn đầu các ngân hàng hiện nay, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) tiếp tục được cải thiện lên 119,1%, phản ánh bảng cân đối kế toán vững chắc của ngân hàng.