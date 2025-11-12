Techcombank: Từ thương hiệu Việt Nam đến vị thế khu vực

Techcombank củng cố vị trí Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong Top ASEAN 500 của Brand Finance - tổ chức xếp hạng thương hiệu toàn cầu uy tín hàng đầu thế giới.

Vừa qua, tại Singapore, Diễn đàn "Thương hiệu châu Á 2025" do Brand Finance tổ chức đã chính thức diễn ra với chủ đề "The Brand Frontier: Asia’s Rise to Global Dominance" (Thương hiệu tiên phong: Sự vươn mình của châu Á trên vị thế toàn cầu).

Sự kiện quy tụ hơn 160 nhà lãnh đạo đến từ các nền kinh tế hàng đầu khu vực, đại diện cho những thương hiệu lớn trong nhiều lĩnh vực của Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Việt Nam... Techcombank là đại diện duy nhất ngành ngân hàng Việt Nam tham gia phiên trao đổi tại diễn đàn với chủ đề "Xây dựng thương hiệu châu Á - từ bản sắc văn hóa đến vị thế toàn cầu".

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Marketing của Techcombank đã chia sẻ câu chuyện về hành trình xây dựng nội lực cho thương hiệu dựa trên giá trị văn hóa bản địa và cách chuyển hóa giá trị đó thành lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện, Techcombank cũng được vinh danh "Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong bảng xếp hạng ASEAN 500", với Giá trị thương hiệu (Brand value) đạt 1,6 tỷ USD , chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 83,7 điểm, thuộc nhóm "rất mạnh" theo tiêu chuẩn của Brand Finance.

Ngay trong quý III/2025, Techcombank cũng là ngân hàng có chỉ số sức khỏe thương hiệu cao nhất (theo NielsenIQ), và là ngân hàng được nhiều người yêu thích nhất. Đây cũng là ngân hàng số 1 tại Việt Nam trong bảng xếp hạng "Ngân hàng tốt nhất thế giới 2025" do Tạp chí Forbes bình chọn.

Cùng với những thương hiệu hàng đầu châu Á như BDO, Shell Group, OCBC, ICBC... đang vươn lên nhanh chóng trên bản đồ thế giới, hành trình của Techcombank dần chứng minh thương hiệu Việt hoàn toàn có thể tự chủ, tận dụng thế mạnh khác biệt, tạo sức ảnh hưởng để từng bước vươn tầm khu vực, thế giới.

Tiên phong dẫn dắt xu thế, tạo lợi thế vượt trội

Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", bí quyết đằng sau thành tích ấn tượng của thương hiệu Techcombank có lẽ chính là phương châm "khách hàng là trọng tâm" được nhất quán trong mọi quyết định, từ định hướng chiến lược kinh doanh đến hành trình thiết kế sản phẩm dịch vụ, từ trải nghiệm khách hàng đến văn hóa tổ chức... Tất cả góp phần mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng, người dân và cộng đồng.

Kết thúc năm 2024, tăng trưởng thu nhập hoạt động (TOI) của Techcombank đạt mức tăng mạnh mẽ 17,3%, và lợi nhuận trước thuế đạt 20,3%.

Cùng với đó là sự nghiên cứu kỹ dựa trên dữ liệu để cho ra đời các sản phẩm dịch vụ tiên phong, dẫn dắt trên thị trường và được đông đảo khách hàng ủng hộ như Techcombank Sinh Lời Tự Động, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank, cũng như các giải pháp mới dành cho nhà bán lẻ và hộ kinh doanh, giúp ngân hàng thu hút tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) ở mức cao kỷ lục 40,9%, nhờ đó duy trì chi phí vốn cạnh tranh so với các đối thủ khác trên thị trường.

Bà Thái Minh Diễm Tú đại diện Techcombank nhận chứng nhận "Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong bảng xếp hạng ASEAN 500".

Mới đây, Techcombank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 23.400 tỷ đồng , tăng 2,4% so với cùng kỳ - dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 8.300 tỷ đồng , tăng 14,4%, là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng. Tỷ lệ CASA tiếp tục dẫn đầu ngành, cùng các chỉ số hiệu quả hoạt động đều vượt kỳ vọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Đáng chú ý, trước đó cổ phiếu TCB của ngân hàng cũng được đưa vào rổ chỉ số VNSI20 - Top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất trong rổ chỉ số bền vững của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), khẳng định cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp xuất sắc.

Ba trụ cột: Dữ liệu, số hóa và nhân tài

Tại "Hội nghị Nhà đầu tư 2025" vừa diễn ra ở TP.HCM mới đây, ông Jens Lottner - CEO Techcombank, đại diện nhóm ngành ngân hàng, đã chia sẻ cùng gần 150 nhà đầu tư trên thế giới về triển vọng tăng trưởng ngành, vai trò song hành của Techcombank cùng Chính phủ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đóng góp dài hạn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, qua đó thu hút thêm dòng vốn chất lượng từ quốc tế.

Về nhân tài, CEO Jens Lottner cho rằng yếu tố cốt lõi đầu tiên là con người. Techcombank đã xây dựng và sở hữu được đội ngũ nhân sự chất lượng cao, kết hợp giữa nhân tài trong nước và quốc tế.

"Bên cạnh tuyển dụng trong nước, chúng tôi cũng liên tục tuyển dụng nhân sự quốc tế và thu hút người Việt đang học tập, làm việc tại Silicon Valley, Los Angeles, Singapore, Sydney, Paris, London... trở về nước. Đối với Techcombank, nhân tài là nền tảng để phát huy hai trụ cột còn lại: số hóa và dữ liệu", vị CEO chia sẻ.

Về số hóa, ông cho hay Techcombank đang đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và ưu tiên theo đuổi chiến lược điện toán đám mây (cloud-first). Hiện 60% hạ tầng công nghệ của ngân hàng đã chuyển lên "đám mây", cao hơn nhiều so với mức 20% của các ngân hàng lớn khác. Nhờ đó, Techcombank có thể mở rộng quy mô mà không cần tăng nhân sự vận hành, giúp số lượng khách hàng tăng 2,5 lần trong 5 năm qua với chi phí cận biên tối ưu.

Về dữ liệu, với hơn 8 tỷ điểm dữ liệu khách hàng được xử lý mỗi ngày nhờ vị thế là một trong những ngân hàng có lượng giao dịch lớn nhất, Techcombank xây dựng hồ sơ chi tiết cho từng khách hàng với khoảng 12.000 đặc điểm.

Dữ liệu này được sử dụng trong các mô hình CRM và marketing kỹ thuật số, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Các chiến dịch tiếp thị bài bản

Từ những chiến dịch tiếp thị cho sản phẩm, dịch vụ đến các chiến dịch thương hiệu đều được đầu tư bài bản, Techcombank đang tái định nghĩa thương hiệu của một ngân hàng hiện đại, "chạm" tới mọi phân khúc khách hàng và tôn lên niềm tự hào dân tộc. Những chiến dịch này khi đến với cộng đồng đều dựa trên những nghiên cứu tỉ mỉ từ cá tính của người Việt, văn hóa Việt, đến cảm hứng sáng tạo kết hợp công nghệ số tiên phong, tạo nên bản sắc riêng khó sao chép.

Đơn cử, Techcombank cũng đã bền bỉ gần một thập kỷ đồng hành tổ chức giải chạy Marathon hàng năm tại Hà Nội và TP.HCM, đảm bảo tiêu chuẩn của giải chạy quốc tế đẳng cấp và thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, trở thành giải chạy biểu trưng của các thành phố với quy mô tham dự top đầu Việt Nam. Cùng cộng đồng, Techcombank không ngừng lan tỏa sứ mệnh nâng cao thể chất và tinh thần "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội", góp phần xây dựng Việt Nam mới phát triển bền vững.

Trong hai năm liên tiếp 2024-2025, Techcombank đã trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất dành Giải Vàng "Sáng tạo tiếp thị đa kênh" (Innovation in Cross-Media Marketing) cùng hai giải Bạc cho chiến dịch phát triển thương hiệu và đội ngũ marketing xuất sắc do APAC Stevie Awards 2025 - một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới về đổi mới trong kinh doanh và tiếp thị trao tặng.

Đại diện Techcombank chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn "Thương hiệu châu Á 2025".

Chia sẻ tại diễn đàn "Thương hiệu châu Á 2025", bà Thái Minh Diễm Tú khẳng định: "Cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu châu Á, Chính phủ Việt Nam đã và đang tạo điều kiện thuận lợi, thông qua nhiều quyết sách, chủ trương hỗ trợ khối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực chuyển đổi số và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy nội lực của thương hiệu Việt.

Techcombank cũng không ngừng kiến tạo, tận dụng lợi thế chuyển hóa bản sắc văn hóa và tinh thần Việt Nam thành sức mạnh thương hiệu, từ đó góp phần đưa thương hiệu Techcombank vươn tầm quốc tế, mang đến những giá trị vượt trội, bền vững cho khách hàng, người dân và cộng đồng".