Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Techcombank lãi kỷ lục

  • Thứ tư, 22/10/2025 16:08 (GMT+7)
  • 16:08 22/10/2025

Kết thúc quý III/2025, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 8.250 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước và là mức kỷ lục ngân hàng có được trong một quý kinh doanh.

Techcombank báo lãi quý III cao kỷ lục. Ảnh: Việt Linh.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, riêng quý III, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 8.250 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước và là mức lợi nhuận quý cao kỷ lục nhà băng này từ trước đến nay.

Để có kết quả này, các chỉ tiêu tài chính quan trọng như thu nhập lãi thuần, lãi từ hoạt động dịch vụ, lãi từ hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng đều tăng trưởng 2 chữ số.

Đặc biệt, các khoản lãi đóng góp từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đã tăng gấp 9 lần, mang về gần 560 tỷ đồng. Lãi từ chứng khoán đầu tư cũng tăng tới hơn 170% đạt 1.059 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khoản lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh của Techcombank tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ. Đồng thời, chi phí hoạt động cũng tăng 2 chữ số, tiêu tốn gần 4.500 tỷ của nhà băng.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, ngân hàng do tỷ phú Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 6.614 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

TECHCOMBANK LÃI KỶ LỤC QUÝ III/2025
Nguồn: BCTC Techcombank.
NhãnI/2022IIIIIIVI/2023IIIIIIVI/2024IIIIIIVI/2025IIIII
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 678573216715474656235649584357737802782772144696723678998250

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 23.385 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 18.975 tỷ, đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 18.132 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chiếm khoảng 78% tổng lợi nhuận hợp nhất; phần còn lại đa số đến từ công ty con - CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) - với khoảng 5.067 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Techcombank đã đạt gần 1,13 triệu tỷ đồng. Số dư cho vay của ngân hàng đạt trên 756.000 tỷ đồng (+20%); với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,23%. Số dư huy động vốn cùng thời điểm đạt mức 595.087 tỷ đồng (+12%). Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm tới 43% số này, tương đương giá trị 272.000 tỷ đồng, tăng 12% so với quý trước.

Trước đó, ngày 25/9, Techcombank đã chính thức ra mắt CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Techcom (Techcom Life). Tháng 7, ngân hàng này đã nhận được chấp thuận của Bộ Tài chính thành lập Techcom Life, với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu 80%.

Nhà băng này cũng đã công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,08 tỷ cổ phiếu lưu hành, tổng giá trị chi trả dự kiến hơn 7.086 tỷ đồng. Cổ tức được chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024, sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định, dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Techcombank bắt đầu tuyển 'gold trader'

Techcombank tuyển dụng vị trí Chuyên viên giao dịch vàng cấp cao (Senior Gold Trader) tại Hà Nội, chuẩn bị nguồn lực để tham gia sâu vào lĩnh vực kinh doanh vàng.

12:10 13/10/2025

Ông Nguyễn Đăng Quang và Masan sắp nhận được hàng nghìn tỷ tiền mặt

Techcombank, VinaCafé Biên Hòa và Bột giặt NET vừa công bố lịch trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao, hứa hẹn mang về hàng nghìn tỷ đồng cho Masan Group và tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

11:09 22/9/2025

Techcombank sắp tham gia sản xuất vàng miếng

Với sự mở cửa của Nghị định 232/2025, Techcombank cho biết đã tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank.

15:35 11/9/2025

Hồng Nhung

Techcombank Techcombank cổ phiếu TCB kết quả kinh doanh BCTC Techcombank Hồ Hùng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý