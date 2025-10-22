Kết thúc quý III/2025, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 8.250 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước và là mức kỷ lục ngân hàng có được trong một quý kinh doanh.

Techcombank báo lãi quý III cao kỷ lục. Ảnh: Việt Linh.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, riêng quý III, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 8.250 tỷ đồng , tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước và là mức lợi nhuận quý cao kỷ lục nhà băng này từ trước đến nay.

Để có kết quả này, các chỉ tiêu tài chính quan trọng như thu nhập lãi thuần, lãi từ hoạt động dịch vụ, lãi từ hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng đều tăng trưởng 2 chữ số.

Đặc biệt, các khoản lãi đóng góp từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đã tăng gấp 9 lần, mang về gần 560 tỷ đồng . Lãi từ chứng khoán đầu tư cũng tăng tới hơn 170% đạt 1.059 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, khoản lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh của Techcombank tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ. Đồng thời, chi phí hoạt động cũng tăng 2 chữ số, tiêu tốn gần 4.500 tỷ của nhà băng.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, ngân hàng do tỷ phú Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 6.614 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

TECHCOMBANK LÃI KỶ LỤC QUÝ III/2025 Nguồn: BCTC Techcombank. Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 6785 7321 6715 4746 5623 5649 5843 5773 7802 7827 7214 4696 7236 7899 8250

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 23.385 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 18.975 tỷ, đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 18.132 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chiếm khoảng 78% tổng lợi nhuận hợp nhất; phần còn lại đa số đến từ công ty con - CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) - với khoảng 5.067 tỷ đồng .

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Techcombank đã đạt gần 1,13 triệu tỷ đồng . Số dư cho vay của ngân hàng đạt trên 756.000 tỷ đồng (+20%); với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,23%. Số dư huy động vốn cùng thời điểm đạt mức 595.087 tỷ đồng (+12%). Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm tới 43% số này, tương đương giá trị 272.000 tỷ đồng , tăng 12% so với quý trước.

Trước đó, ngày 25/9, Techcombank đã chính thức ra mắt CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Techcom (Techcom Life). Tháng 7, ngân hàng này đã nhận được chấp thuận của Bộ Tài chính thành lập Techcom Life, với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu 80%.

Nhà băng này cũng đã công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,08 tỷ cổ phiếu lưu hành, tổng giá trị chi trả dự kiến hơn 7.086 tỷ đồng . Cổ tức được chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024, sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định, dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất.