Gần 7,75 triệu tỷ đồng tiền nhàn rỗi của người dân chảy vào ngân hàng

Bất chấp lãi suất huy động ở mức thấp, tiền gửi từ khu vực dân cư vào hệ thống ngân hàng vẫn đạt gần 7,75 triệu tỷ đồng tính đến hết tháng 7, mức cao kỷ lục trong 5 năm gần đây.

Tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt kỷ lục trên 7,748 triệu tỷ. Ảnh: Nam Khánh.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 7, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng tăng gần 10% so với đầu năm, đạt trên 7,748 triệu tỷ. Đây là mức tăng mạnh nhất 5 năm, phản ánh xu hướng người dân tiếp tục ưu tiên kênh tiết kiệm an toàn, dù lãi suất tiền gửi phổ biến dưới 6%/năm.

Ở chiều ngược lại, tiền gửi của khối tổ chức kinh tế trong tháng 7 đạt 7,976 triệu tỷ đồng , giảm khoảng 127.500 tỷ đồng , tương đương 1,6% so với cuối tháng trước. Tiền gửi từ nhóm này đã tăng trưởng âm 5 tháng liên tiếp.

Nhưng nếu so với đầu năm, lượng tiền gửi của khối tổ chức vẫn tăng hơn 4%, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận giảm khoảng 1%.

Theo đánh giá của NHNN, thanh khoản hệ thống hiện vẫn dồi dào, góp phần duy trì mặt bằng lãi suất ổn định ở mức thấp.

Báo cáo trước Quốc hội mới đây, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhận định áp lực lạm phát hiện nay vẫn cần theo dõi sát và có phản ứng kịp thời trong bối cảnh thế giới biến động khó lường do bất ổn địa chính trị; Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, kích cầu tiêu dùng trong nước; lộ trình điều chỉnh giá một số mặt hàng Nhà nước quản lý theo thị trường; tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu phức tạp...

Kinh tế tăng trưởng nhanh cũng tạo áp lực lên tổng cầu và từ đó gia tăng sức ép lên lạm phát trong nước. Đặc biệt, lãi suất và tỷ giá khả năng tiếp tục chịu áp lực lớn từ các yếu tố phức tạp trên thị trường quốc tế.

Sức ép với lãi suất chủ yếu đến từ 3 nguyên nhân. Thứ nhất, lãi suất cho vay đã có xu hướng giảm sâu thời gian qua. Thứ hai, mặt bằng lãi suất thế giới có xu hướng giảm, tuy nhiên lãi suất của Fed vẫn ở mức cao và thị trường tài chính toàn cầu khó đoán định dưới tác động từ chính sách thuế quan Mỹ.

Ngoài ra, nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng dự kiến gia tăng, trong khi đó huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng có thể bị ảnh hưởng và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác.

Lãi suất cho vay có xu hướng giảm sâu thời gian qua. Cụ thể, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ đã giảm mạnh trong năm 2023-2024 (năm 2023 giảm 1,1%/năm, năm 2024 giảm 1,24%/năm). Đến ngày 30/9, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,54%/năm, giảm 0,4%/năm so với cuối năm 2024.

Về tỷ giá, đến ngày 30/9, tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng quanh mức 26.422 đồng/USD, tăng 3,71% so với cuối năm 2024.

Tính chung 7 tháng đầu năm, huy động vốn của hệ thống ngân hàng tăng gần 7,5% trong khi dư nợ cho vay tăng trên 10%. Tính đến ngày 29/9, dư nợ tín dụng cho toàn hệ thống đạt 17,71 triệu tỷ đồng và tăng 13,4% so với cuối năm 2024. Đây là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ năm 2020.