Một ngân hàng chuyển giao bắt buộc đóng 25 phòng giao dịch cùng lúc

Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) - đơn vị được Vietcombank nhận chuyển giao bắt buộc - chấm dứt hoạt động 25 phòng giao dịch kể từ ngày 25/10.

Sau khi đóng 25 phòng giao dịch này, VCBNeo có mạng lưới nhỏ nhất trong nhóm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc. Ảnh: VCBNeo.

Các phòng giao dịch (PGD) dừng hoạt động trải rộng tại nhiều địa phương như Tiền Giang (PGD Chợ Gạo, Mỹ Tho), Cần Thơ (PGD Tây Đô, Ô Môn, Thốt Nốt), Đà Nẵng (PGD Hoàng Diệu), Vũng Tàu (PGD Bạch Hổ, Tân Thành), Long An (PGD Đức Hòa, Cần Đốt, Tân Trụ, Châu Thành, Hậu Nghĩa), Bến Tre (PGD Đồng Khởi, Ba Tri), Rạch Kiến (PGD Cần Đước, Bến Lức, Thủ Thừa, Long Hựu), An Giang (PGD Châu Đốc, Mỹ Long), Trà Vinh (PGD Cầu Ngang), Vĩnh Long (PGD Bình Minh) và TP.HCM (PGD Bình Chánh, Hóc Môn).

Đầu năm nay, VCBNeo có tổng cộng 92 phòng giao dịch. Sau khi đóng 25 điểm kể trên, mạng lưới của ngân hàng chỉ còn 67 phòng giao dịch, trở thành nhà băng có quy mô mạng lưới nhỏ nhất trong nhóm 4 ngân hàng đang thực hiện chuyển giao bắt buộc.

Trong khi đó, GPBank hiện còn 80 phòng giao dịch (giảm 5 điểm so với đầu năm), MBV và Vikki Bank lần lượt duy trì 101 và 212 phòng giao dịch, không thay đổi so với đầu năm.

VCBNeo tiền thân là Ngân hàng Xây Dựng (CBBank). Sau khi được Vietcombank nhận chuyển giao bắt buộc vào tháng 10/2024, ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo).

Tại hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, lãnh đạo ngân hàng cho biết vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần tiếp tục xử lý theo lộ trình chuyển giao. Dù đã đạt một số kết quả tích cực, hoạt động của VCBNeo vẫn còn hạn chế. Ngân hàng hiện chưa công bố lợi nhuận dự kiến năm 2025.

Xu hướng đóng phòng giao dịch vật lý để đẩy mạnh kênh giao dịch trực tuyến (online) không chỉ xảy ra ở VCBNeo. Trước đó, từ ngày 1/10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) cũng thông báo chấm dứt hoạt động 6 chi nhánh tại TP.HCM và Vĩnh Long, đồng thời chuyển đổi 4 chi nhánh khác thành phòng giao dịch.

Ngân hàng quốc doanh khác là VietinBank trong 6 tháng đầu năm đã cắt giảm 66 phòng giao dịch, còn SCB hồi cuối tháng 8 cũng đóng thêm 4 điểm tại Hà Nội, giảm tổng cộng 157 phòng giao dịch (tương đương 75% số lượng) so với cuối năm 2022.

Vào tháng 7, Sacombank cũng thông báo đóng cửa 5 phòng giao dịch tại TP.HCM, nối tiếp đà thu hẹp quy mô phòng giao dịch vật lý, với tổng cộng 12 phòng giao dịch ở TP.HCM và Hà Nội dừng hoạt động.