Ngân hàng quốc doanh lớn nhất Việt Nam khai tử loạt chi nhánh

BIDV công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của loạt chi nhánh, đồng thời thay đổi điểm giao dịch của loạt chi nhánh khác.

BIDV vừa chấm dứt hoạt động 6 chi nhánh. Ảnh: BIDV.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) vừa ra thông báo chấm dứt hoạt động 6 chi nhánh kể từ ngày 1/10.

Trong đó có Chi nhánh Đồng Khởi, tại số 59, Đại lộ Đồng Khởi, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra còn loạt chi nhánh tại TP.HCM gồm Chi nhánh Quận 3, tại tầng trệt, 1, 2, 3, 4, 5 và 5 Toà nhà Comeco, số 549 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ. Các phòng giao dịch Võ Văn Vân chuyển giao cho Chi nhánh Tân Bình, Bình Tiên chuyển giao cho Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

BIDV cũng chấm dứt hoạt động Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, tại số 27-29, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Kim Long, xã Nhà Bè. Phòng giao dịch Nguyễn Bình chuyển giao cho chi nhánh Hóc Môn.

Các chi nhánh dừng hoạt động còn có Chi nhánh Nhà Bè, tại tòa nhà Dragon Hill 2, số 15 A2, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Nhà Bè; Chi nhánh Kỳ Hòa, tại số 137C đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông; và Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn, tại số 497 đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp.

BIDV cũng chuyển đổi 4 chi nhánh thành phòng giao dịch gồm Chi nhánh Bắc An Giang thành phòng giao dịch Châu Đốc trực thuộc Chi nhánh An Giang. Địa điểm trụ sở tại số 14, đường Quang Trung, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Chuyển đổi chi nhánh Nam Hà Tĩnh thành phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Hà Tĩnh. Địa điểm trụ sở tại Thông Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyển đổi chi nhánh Bắc Kạn thành phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Thái Nguyên. Địa điểm trụ sở tại số 57, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

Chuyển đổi chi nhánh Sa Pa thành phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Lào Cai. Địa điểm trụ sở tại số 166, đường Thạch Sơn, tổ 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Kết thúc quý II, BIDV báo lãi trước thuế gần 8.625 tỷ đồng , tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.901 tỷ đồng , tăng 6%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 16.038 tỷ đồng , tăng 3%.

Tổng tài sản tính đến cuối quý II của BIDV đã đạt hơn 2,99 triệu tỷ đồng , tăng 8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng đều tăng 6%, lần lượt đạt gần 2,18 triệu tỷ và 2,07 triệu tỷ đồng . Đây cũng là ngân hàng lớn nhất Việt Nam về tổng tài sản, dư nợ cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng.

Tính đến 30/6, tổng nợ xấu của BIDV là 43.140 tỷ đồng , tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ mức 1,41% đầu năm lên 1,98%.

Tại thời điểm đó, BIDV cho biết có 187 chi nhánh trong nước và 1 chi nhánh nước ngoài, 930 phòng giao dịch trên toàn quốc.

Ngoài BIDV, báo cáo tài chính quý II của ngân hàng quốc doanh khác là VietinBank cũng cho thấy "ông lớn" này đã mạnh tay cắt giảm 66 phòng giao dịch chỉ trong nửa đầu năm nay.

Đặc biệt, xu hướng cắt giảm số lượng phòng giao dịch của VietinBank chủ yếu diễn ra trong quý II khi ngân hàng đã chấm dứt hoạt động của 56 phòng giao dịch. Điều này đưa VietinBank trở thành nhà băng quốc doanh có số lượng cắt giảm mạng lưới phòng giao dịch mạnh nhất trong nửa đầu năm nay.