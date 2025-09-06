Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngân hàng đã thanh lý du thuyền liên quan ông Trịnh Văn Quyết

  • Thứ bảy, 6/9/2025 10:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Du thuyền FLC Albatross đã được bán thành công với giá gần 24 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí bắt buộc, BIDV thực hiện thu nợ gốc từ tiền bán đấu giá tài sản là gần 23 tỷ đồng.

Chiếc du thuyền được đấu giá 7 lần nhưng đều bất thành. Ảnh: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp.

HĐQT CTCP Tập đoàn FLC mới đây đã ban hành nghị quyết về việc giao dịch với bên liên quan là CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS).

Theo tờ trình, FLC đã nhận được thông báo từ Ngân hàng BIDV vào tháng 10/2024 rằng đã bán thành công tài sản đảm bảo là du thuyền FLC Albatross với giá 23,65 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí bắt buộc, BIDV thực hiện thu nợ gốc từ tiền bán đấu giá tài sản là 22,8 tỷ đồng.

Du thuyền FLC Albatross mang biển kiểm soát HN-2014, do FLC sở hữu, từng được thế chấp tại BIDV Chi nhánh Quy Nhơn. Đây là mẫu Galeon 660 Fly đóng tại Ba Lan năm 2017, dài 21,95 m, rộng 5,25 m, có sức chứa 12 người với 4 phòng ngủ. Tài sản này từng được BIDV thu giữ để xử lý nợ xấu và đưa ra đấu giá nhiều lần.

Từ lần đầu rao bán tháng 11/2022 với giá khởi điểm 36 tỷ đồng, đến lần đấu thứ 7 vào tháng 1/2024 giá đã giảm còn 23,294 tỷ đồng, tức thấp hơn gần 13 tỷ đồng so với ban đầu. Dù vậy, sau 7 lần đấu giá, du thuyền vẫn không có người mua và sau đó hợp đồng đấu giá giữa BIDV Quy Nhơn và Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp bị thanh lý.

Tài sản này gắn liền với chuỗi xử lý nợ sau khi cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt giam về các tội "thao túng" và "che giấu thông tin chứng khoán", kéo theo hàng loạt tài sản liên quan được các ngân hàng đưa ra phát mại để thu hồi nợ.

Bên cạnh thông báo bán thành công du thuyền, Tập đoàn FLC công bố tiếp tục thay Công ty Faros thực hiện nghĩa vụ tài chính, trả nợ cho Ngân hàng Agribank với tổng số tiền lên đến 62,6 tỷ đồng (bao gồm các khoản nhận nợ từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025).

Khoản nợ này sẽ được Faros hoàn trả cho FLC trong tối đa 36 tháng kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ theo lộ trình 5 đợt.

Cụ thể, đợt đầu tiên thanh toán 23,65 tỷ đồng vào ngày 21/10/2024; đợt hai trả 10 tỷ đồng vào ngày 6/12/2024; đợt ba trả 2 tỷ đồng vào ngày 31/12/2024; tiếp đến trả 2 tỷ đồng vào ngày 16/1/2025; và cuối cùng trả 24,95 tỷ đồng vào ngày 18/2/2025.

Trong 12 tháng đầu, khoản vay không tính lãi, từ tháng 13 trở đi sẽ áp dụng lãi suất cố định 6,5%/năm, lãi quá hạn bằng 150% lãi trong hạn.

VN-Index 'gục ngã'

Sau khi chinh phục thành công mốc 1.700 điểm trong buổi sáng 5/9, chỉ số VN-Index bất ngờ quay đầu lao dốc gần 30 điểm vào cuối phiên, đánh mất toàn bộ thành quả trước đó.

21 giờ trước

Gần 28.000 người sắp nhận bồi thường vụ FLC ROS, có người gần 200 tỷ

Thi hành án dân sự TP Hà Nội vừa hướng dẫn thủ tục để các nhà đầu tư từng mua cổ phiếu FLC Faros (ROS) trong vụ án Trịnh Văn Quyết nộp hồ sơ nhận lại tiền bồi thường.

11:22 26/7/2025

Chủ nợ lớn nhất của 'vua thép' Hòa Phát

Hòa Phát ghi nhận dư nợ vay kỷ lục hơn 94.000 tỷ đồng tại ngày 30/6, chiếm gần 40% tổng nguồn vốn, song vẫn duy trì lợi nhuận tăng trưởng nhờ ngành thép hồi phục mạnh.

30:1803 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

du thuyền trịnh văn quyết flc bán du thuyền Tiền mã hóa FLC BIDV FLC Faros flc trịnh văn quyết du thuyền

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn FLC

    Tập đoàn FLC

    Tiền thân Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune với 18 tỷ đồng tiền vốn, sau nhiều lần cơ cấu hiện FLC tập trung kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản du lịch và nhà ở với nhiều dự án resort lớn.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: FLC

    Website

  • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

    Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
    • Thành lập: 1957
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Chủ tịch: Bùi Quang Tiên
    • Mã cổ phiếu: BID

    Website

  • CTCP Xây dựng FLC Faros

    CTCP Xây dựng FLC Faros

    Tiền thân là CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập năm 2011 chuyên thi công đường giao thông, thi công nhà cao tầng và các công trình dân dụng khác.

    • Thành lập: 2011
    • Người sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: ROS

