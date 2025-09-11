Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tăng vốn cho Vietcombank, VietinBank, BIDV

Trong Nghị quyết mới ban hành, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đẩy nhanh quá trình tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng vốn Nhà nước là Vietcombank, VietinBank và BIDV.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các Ngân hàng quốc doanh. Ảnh: Nam Khánh.

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẩn trương triển khai việc tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước. Đây là nhóm “xương sống” của hệ thống tài chính, giữ vai trò dẫn dắt thị trường và thực hiện nhiều nhiệm vụ chính sách, nên việc tăng vốn là cấp thiết để củng cố năng lực và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025 của 29 ngân hàng, tổng vốn điều lệ toàn ngành đạt 879.352 tỷ đồng , tăng 6,6% so với cuối năm 2024. Đáng chú ý, các ngân hàng tư nhân đã nhanh chóng hoàn tất kế hoạch tăng vốn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Đơn cử như SHB vừa tăng 13% vốn điều lệ lên gần 46.000 tỷ đồng ; OCB nâng vốn lên 26.630 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu thưởng; trong khi MB tăng mạnh vốn 32%, đạt 80.550 tỷ đồng . Một số ngân hàng lớn khác cũng duy trì vốn điều lệ ở mức cao như VPBank ( 79.339 tỷ đồng ) và Techcombank ( 70.862 tỷ đồng )...

Trái lại, 3 “ông lớn” ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV vẫn khá im ắng trong quá trình tăng vốn, dù đều đã có kế hoạch.

Theo đó, BIDV đặt mục tiêu nâng vốn thêm 21.656 tỷ đồng (tăng gần 31%) để đạt 91.870 tỷ đồng , thông qua phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán thêm cho nhà đầu tư. Nếu hoàn tất, BIDV có thể vượt Vietcombank để dẫn đầu hệ thống về chỉ tiêu vốn điều lệ.

Vietcombank cũng có kế hoạch chào bán riêng lẻ 6,5% cổ phần, đồng thời chờ phê duyệt 2 phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại giai đoạn 2022-2023. Nếu thành công, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ sớm vượt mốc 100.000 tỷ đồng , củng cố vị thế ngân hàng dẫn đầu.

Trước đó, trong quý I/2025, Vietcombank đã gây chú ý khi chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ kỷ lục 49%, nâng vốn điều lệ từ 55.890 tỷ lên 83.557 tỷ đồng .

Trong khi đó, VietinBank dự kiến tăng vốn tới 44,6%, từ 53.700 tỷ lên 77.671 tỷ đồng . Nếu kế hoạch hoàn tất, ngân hàng này có thể vượt Techcombank và BIDV hiện tại để lọt vào top 4 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Các chuyên gia nhận định việc tăng vốn điều lệ là yêu cầu bắt buộc để các ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn mực an toàn vốn quốc tế Basel II, Basel III, đồng thời tăng khả năng chống chịu rủi ro.

Với nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao và nhu cầu tín dụng dự báo gia tăng, vốn điều lệ lớn hơn sẽ giúp ngân hàng mở rộng hạn mức cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, nguồn vốn mới còn là “đòn bẩy” để các ngân hàng đầu tư mạnh vào công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.