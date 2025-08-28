SSI muốn tăng vốn lên 25.000 tỷ, 'quyết đấu' với TCBS

SSI vừa công bố kế hoạch chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 25.000 tỷ đồng, lấy lại vị trí số 1 ngành chứng khoán.

SSI muốn chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh: SSI.

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 25/9 tại TP.HCM.

Tại kỳ họp này, HĐQT SSI sẽ trình cổ đông phương án chào bán tối đa 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2026.

Nếu phát hành thành công, SSI có thể thu về tối đa 6.234 tỷ đồng , bổ sung vốn hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi cùng các giấy tờ có giá khác.

Trong tài liệu gửi cổ đông, SSI cho biết vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp là 20.778 tỷ đồng . Đây từng là mức cao nhất trong lĩnh vực chứng khoán, nhưng mới bị Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vượt qua hồi đầu tháng 6.

Tuy nhiên, nếu hoàn tất phương án phát hành trên, vốn điều lệ của SSI có thể nâng lên gần 24.935 tỷ đồng , lấy lại vị trí công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Cũng tại phiên họp này, HĐQT SSI sẽ báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Trong đó, với phương án chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ, ngày 12/8, HĐQT SSI đã chốt phương án chào bán cho 18 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó có 14 tổ chức và 4 cá nhân, với giá 31.300 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 15% thị giá công bố.

Thương vụ dự kiến mang về gần 3.257 tỷ đồng , chủ yếu phân bổ cho chứng chỉ tiền gửi và cho vay ký quỹ.

Danh sách nhà đầu tư gồm nhiều quỹ ngoại, nổi bật là các quỹ thuộc Dragon Capital (VEIL mua 16,8 triệu cổ phiếu, Amersham 10 triệu, Hanoi Investments 8,4 triệu, DC Developing Markets 3,8 triệu) cùng Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (mua 1 triệu).

Daiwa Securities Group Inc - cổ đông lớn của SSI - dự kiến mua gần 16 triệu cổ phiếu. Ở nhóm cá nhân, lãnh đạo công ty cũng tham gia, trong đó Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Nam dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu, bà Nguyễn Ngọc Anh và bà Nguyễn Vũ Thùy Hương mỗi người mua 3 triệu, ông Nguyễn Đức Thông mua 1 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch, việc chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được triển khai sau khi hoàn tất đợt phát hành 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ và trước chương trình ESOP.

Không chỉ SSI, thời gian gần đây hàng loạt công ty chứng khoán cũng ráo riết lên kế hoạch tăng vốn điều lệ. Động lực đến từ nhu cầu mở rộng mảng cho vay margin, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động trở lại.