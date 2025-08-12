Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

SSI muốn vay 18.000 tỷ từ VietinBank

  • Thứ ba, 12/8/2025 18:13 (GMT+7)
  • 48 phút trước

SSI vừa phê duyệt hạn mức tín dụng và bảo lãnh tối đa 18.000 tỷ đồng tại VietinBank, dùng tài sản sở hữu để đảm bảo cho các nghĩa vụ vay, nhằm bổ sung nguồn lực vốn cho kinh doanh.

SSI đang đẩy mạnh mở rộng nguồn vốn thông qua các tổ chức tín dụng. Ảnh: SSI.

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố nghị quyết Hội đồng đầu tư phê duyệt hạn mức tín dụng, bảo lãnh tối đa 18.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương - VietinBank chi nhánh TP Hà Nội.

Hội đồng đầu tư SSI cũng thông qua việc dùng tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu của công ty/các chi nhánh của công ty để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của công ty phát sinh tại ngân hàng.

Vào cuối tháng 7, Hội đồng đầu tư SSI cũng đã phê duyệt hạn mức tín dụng 20.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Về kết quả kinh doanh, SSI ghi nhận 2.909 tỷ đồng doanh thu hoạt động tại quý II/2025, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn đạt 923 tỷ đồng, tăng 11%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI đạt 5.015 tỷ đồng doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế đạt 1.742 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 11% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối tháng 6, công ty chứng khoán này ghi nhận các khoản cho vay và phải thu lên tới hơn 33.130 tỷ đồng, tức tăng gần 6.000 tỷ sau một quý và tăng hơn 11.000 tỷ đồng so với đầu năm nay.

Trong đó, riêng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) chiếm tới 32.860 tỷ đồng (tương đương hơn 1,2 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại). Đây cũng là số dư cho vay cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Đáng chú ý, với khoản dư nợ cho vay margin hơn 1,2 tỷ USD kể trên, quy mô cho vay của SSI thậm chí còn lớn hơn cả một số ngân hàng cỡ nhỏ trên thị trường hiện nay.

Ngày 20/8 tới, SSI sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Thời gian dự kiến diễn ra đại hội là 25/9. Tuy nhiên, nội dung cuộc họp vẫn chưa được tiết lộ.

Chứng khoán cao chưa từng thấy, VN-Index vượt dễ 1.600 điểm

Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch “lượn sóng”. Dẫu vậy, VN-Index vẫn lập đỉnh lịch sử mới bất chấp những nhịp rung lắc mạnh trong phiên do áp lực chốt lời.

3 giờ trước

Khối ngoại chốt lãi gần 2.500 tỷ trong ngày VN-Index thủng 1.500 điểm

Lực xả ồ ạt của khối ngoại tại loạt bluechip như SSI, CTG, FPT, HPG khiến VN-Index mất hơn 7 điểm và giao dịch chủ yếu dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian.

16:57 1/8/2025

Ông Nguyễn Đăng Quang 'bỏ túi' 75 triệu USD chỉ sau một ngày

Tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đã tăng thêm 75 triệu USD lên 1,2 tỷ USD trong phiên 11/8, nhờ cổ phiếu MSN tăng kịch trần với thanh khoản dẫn đầu thị trường.

26:1573 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

ssi vay vietinbank Tiền mã hóa Vietinbank Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ssi chứng khoán vietinbank

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
    • Thành lập: 1988
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Chủ tịch: Tạm khuyết
    • Mã cổ phiếu: CTG

    Website

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý