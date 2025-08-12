SSI muốn vay 18.000 tỷ từ VietinBank

SSI vừa phê duyệt hạn mức tín dụng và bảo lãnh tối đa 18.000 tỷ đồng tại VietinBank, dùng tài sản sở hữu để đảm bảo cho các nghĩa vụ vay, nhằm bổ sung nguồn lực vốn cho kinh doanh.

SSI đang đẩy mạnh mở rộng nguồn vốn thông qua các tổ chức tín dụng. Ảnh: SSI.

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố nghị quyết Hội đồng đầu tư phê duyệt hạn mức tín dụng, bảo lãnh tối đa 18.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương - VietinBank chi nhánh TP Hà Nội.

Hội đồng đầu tư SSI cũng thông qua việc dùng tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu của công ty/các chi nhánh của công ty để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của công ty phát sinh tại ngân hàng.

Vào cuối tháng 7, Hội đồng đầu tư SSI cũng đã phê duyệt hạn mức tín dụng 20.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Về kết quả kinh doanh, SSI ghi nhận 2.909 tỷ đồng doanh thu hoạt động tại quý II/2025, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn đạt 923 tỷ đồng , tăng 11%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI đạt 5.015 tỷ đồng doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế đạt 1.742 tỷ đồng , tăng lần lượt 20% và 11% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối tháng 6, công ty chứng khoán này ghi nhận các khoản cho vay và phải thu lên tới hơn 33.130 tỷ đồng , tức tăng gần 6.000 tỷ sau một quý và tăng hơn 11.000 tỷ đồng so với đầu năm nay.

Trong đó, riêng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) chiếm tới 32.860 tỷ đồng (tương đương hơn 1,2 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại). Đây cũng là số dư cho vay cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Đáng chú ý, với khoản dư nợ cho vay margin hơn 1,2 tỷ USD kể trên, quy mô cho vay của SSI thậm chí còn lớn hơn cả một số ngân hàng cỡ nhỏ trên thị trường hiện nay.

Ngày 20/8 tới, SSI sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Thời gian dự kiến diễn ra đại hội là 25/9. Tuy nhiên, nội dung cuộc họp vẫn chưa được tiết lộ.