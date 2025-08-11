Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Nguyễn Đăng Quang 'bỏ túi' 75 triệu USD chỉ sau một ngày

  • Thứ hai, 11/8/2025 16:48 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đã tăng thêm 75 triệu USD lên 1,2 tỷ USD trong phiên 11/8, nhờ cổ phiếu MSN tăng kịch trần với thanh khoản dẫn đầu thị trường.

Khối tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đã tăng lên 1,2 tỷ USD. Ảnh: MSN.

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/8 mở màn trong sắc xanh, nối tiếp đà hứng khởi từ tuần trước. Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư giúp VN-Index nhanh chóng bứt phá khỏi vùng tham chiếu.

Dòng tiền tiếp tục ưu tiên nhóm cổ phiếu tài chính, bất động sản, bán lẻ và đầu tư công, trở thành lực đẩy chủ đạo cho thị trường. Sau nhịp rung lắc nhẹ đầu phiên, chỉ số nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiến lên vùng đỉnh mới, đồng thời giữ “phong độ” này đến thời điểm đóng cửa.

Kết phiên, VN-Index tăng 11,91 điểm (+0,8%) lên 1.596,86 điểm, trong phiên, chỉ số có thời điểm vượt mốc 1.600 điểm; HNX-Index tăng 4 điểm (+1,5%) lên 276,46 điểm; UPCoM-Index tăng 0,71 điểm (+0,7%) lên 109,25 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay vẫn duy trì tích cực, đạt hơn 51.000 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ so với phiên liền trước.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử với 543 mã tăng (38 mã tăng trần), 759 mã đứng giá và 303 mã giảm (6 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 có 21 mã đi lên, trong đó MSN tăng kịch trần, còn lại 9 mã điều chỉnh. Nhờ lực kéo này, chỉ số VN30 cộng thêm gần 13 điểm, chạm mốc 1.741 điểm.

co phieu masan tang tran anh 1

VN-Index tiếp tục đóng cửa ở đỉnh mới. Ảnh: TradingView.

Với biên độ tăng kịch trần, cổ phiếu MSN dẫn đầu nhóm kéo VN-Index đi lên hôm nay cùng các mã GVR (+6,5%), MBB (+4,1%), VCB (+1%), SSI (+5,6%), BID (+1,3%), GEE (+6,7%), EIB (+4,5%), VGC (tăng trần) và SHB (+2,4%).

Ngay khi thị trường mở cửa sáng 11/8, cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan đã bật tăng kịch trần, lên 82.000 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh “khủng” 29,7 triệu cổ phiếu - cao nhất toàn thị trường hôm nay. Đà tăng mạnh của MSN cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang nhảy vọt.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông chủ Tập đoàn Masan đã đạt 1,2 tỷ USD, tăng thêm 75 triệu USD chỉ sau một ngày, hiện đứng ở vị trí 2.797 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Ông Nguyễn Đăng Quang là cổ đông lớn nhất của Masan Group, nắm gián tiếp gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN (tỷ lệ sở hữu 31,19%), cùng gần 19 triệu cổ phiếu TCB (Techcombank) và hơn 30.000 cổ phiếu MCH (Masan Consumer Holdings).

Trước đó, Masan ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu hợp nhất quý II đạt 18.315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.619 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 2.602 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm.

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC (-0,6%) cùng VHM (-1,4%), VRE (-2,2%), BSR (-1,6%), CTG (-0,4%), TCB (-0,3%), STB (-0,6%), HDB (-0,5%), DCM (-2,3%), và DGC (-1,1%) đang gây khó khăn cho đà đi lên của chỉ số.

Hôm nay, khối ngoại đẩy mạnh chốt lời trong bối cảnh thị trường neo ở vùng kỷ lục bằng động thái bán ròng hơn 600 tỷ đồng, tập trung tại HPG (-192 tỷ đồng), FPT (-122 tỷ đồng), GEX (-102 tỷ đồng).

Mặt khác, dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chảy vào VPB 120 tỷ đồng, SHB (+108 tỷ đồng), MSN (+89 tỷ đồng).

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

cổ phiếu masan tăng trần Tiền mã hóa Masan Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Đạm Cà Mau Nguyễn Đăng Quang nguyễn đăng quang masan cổ phiếu chứng khoán

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

    CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

    Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau trực thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 100% vốn chính thức thành lập để quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau nằm trong khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

    • Thành lập: 2011
    • Mã cổ phiếu: DCM

