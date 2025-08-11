Ông Nguyễn Đăng Quang 'bỏ túi' 75 triệu USD chỉ sau một ngày

Tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đã tăng thêm 75 triệu USD lên 1,2 tỷ USD trong phiên 11/8, nhờ cổ phiếu MSN tăng kịch trần với thanh khoản dẫn đầu thị trường.

Khối tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đã tăng lên 1,2 tỷ USD. Ảnh: MSN.

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/8 mở màn trong sắc xanh, nối tiếp đà hứng khởi từ tuần trước. Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư giúp VN-Index nhanh chóng bứt phá khỏi vùng tham chiếu.

Dòng tiền tiếp tục ưu tiên nhóm cổ phiếu tài chính, bất động sản, bán lẻ và đầu tư công, trở thành lực đẩy chủ đạo cho thị trường. Sau nhịp rung lắc nhẹ đầu phiên, chỉ số nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiến lên vùng đỉnh mới, đồng thời giữ “phong độ” này đến thời điểm đóng cửa.

Kết phiên, VN-Index tăng 11,91 điểm (+0,8%) lên 1.596,86 điểm, trong phiên, chỉ số có thời điểm vượt mốc 1.600 điểm; HNX-Index tăng 4 điểm (+1,5%) lên 276,46 điểm; UPCoM-Index tăng 0,71 điểm (+0,7%) lên 109,25 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay vẫn duy trì tích cực, đạt hơn 51.000 tỷ đồng , chỉ giảm nhẹ so với phiên liền trước.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử với 543 mã tăng (38 mã tăng trần), 759 mã đứng giá và 303 mã giảm (6 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 có 21 mã đi lên, trong đó MSN tăng kịch trần, còn lại 9 mã điều chỉnh. Nhờ lực kéo này, chỉ số VN30 cộng thêm gần 13 điểm, chạm mốc 1.741 điểm.

VN-Index tiếp tục đóng cửa ở đỉnh mới. Ảnh: TradingView.

Với biên độ tăng kịch trần, cổ phiếu MSN dẫn đầu nhóm kéo VN-Index đi lên hôm nay cùng các mã GVR (+6,5%), MBB (+4,1%), VCB (+1%), SSI (+5,6%), BID (+1,3%), GEE (+6,7%), EIB (+4,5%), VGC (tăng trần) và SHB (+2,4%).

Ngay khi thị trường mở cửa sáng 11/8, cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan đã bật tăng kịch trần, lên 82.000 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh “khủng” 29,7 triệu cổ phiếu - cao nhất toàn thị trường hôm nay. Đà tăng mạnh của MSN cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang nhảy vọt.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông chủ Tập đoàn Masan đã đạt 1,2 tỷ USD , tăng thêm 75 triệu USD chỉ sau một ngày, hiện đứng ở vị trí 2.797 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Ông Nguyễn Đăng Quang là cổ đông lớn nhất của Masan Group, nắm gián tiếp gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN (tỷ lệ sở hữu 31,19%), cùng gần 19 triệu cổ phiếu TCB (Techcombank) và hơn 30.000 cổ phiếu MCH (Masan Consumer Holdings).

Trước đó, Masan ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu hợp nhất quý II đạt 18.315 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 1.619 tỷ đồng ; lũy kế 6 tháng đạt 2.602 tỷ đồng , tăng hơn 80% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm.

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC (-0,6%) cùng VHM (-1,4%), VRE (-2,2%), BSR (-1,6%), CTG (-0,4%), TCB (-0,3%), STB (-0,6%), HDB (-0,5%), DCM (-2,3%), và DGC (-1,1%) đang gây khó khăn cho đà đi lên của chỉ số.

Hôm nay, khối ngoại đẩy mạnh chốt lời trong bối cảnh thị trường neo ở vùng kỷ lục bằng động thái bán ròng hơn 600 tỷ đồng , tập trung tại HPG (- 192 tỷ đồng ), FPT (- 122 tỷ đồng ), GEX (- 102 tỷ đồng ).

Mặt khác, dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chảy vào VPB 120 tỷ đồng , SHB (+ 108 tỷ đồng ), MSN (+ 89 tỷ đồng ).