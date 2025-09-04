Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Rõ kế hoạch IPO 'bom tấn' tỷ USD mới của VPBank

  • Thứ năm, 4/9/2025 10:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

VPBankS lên kế hoạch IPO tối đa 375 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng vốn điều lệ lên 18.750 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 gấp 4 lần 2024.

VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ảnh: VPBankS.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố nghị quyết thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc UPCoM, tùy theo kết quả chào bán.

Theo phương án chào bán, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu.

Sau chào bán, số lượng cổ phiếu tối đa sẽ đạt 1,875 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Nếu chào bán hết số cổ phiếu đã đăng ký, vốn điều lệ của VPBankS sẽ vươn lên vị trí thứ 3 ngành chứng khoán.

HĐQT VPBankS được ủy quyền quyết định giá chào bán, đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét là 12.130 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chào bán dự kiến là từ quý III năm nay đến quý II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký IPO.

Theo phương án sử dụng vốn, 30% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, 70% còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ (margin) và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty.

ĐHĐCĐ của VPBankS cũng vừa thông qua nghị quyết nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%.

VPBankS cũng công bố một loạt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, bao gồm bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập, thông qua Điều lệ và quy chế cũng như đơn vị kiểm toán vốn chủ sở hữu. Theo đó, VPBankS vừa bầu bổ sung một Thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Quang Trung, nâng tổng số thành viên trong HĐQT lên 4 người.

Theo VPBankS, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ khi VN-Index liên tục chinh phục những đỉnh cao mới, tiến gần cột mốc 1.700 điểm. Thanh khoản toàn thị trường liên tiếp lập kỷ lục với nhiều phiên đạt 70.000-80.000 tỷ đồng.

Do đó, đây là thời điểm vàng để công ty triển khai thương vụ IPO, từ đó củng cố tiềm lực tài chính, bứt tốc tăng trưởng. Việc VPBankS thực hiện kế hoạch IPO và niêm yết cổ phiếu cũng hướng tới gia tăng giá trị cho cổ đông.

Đáng chú ý, VPBankS cũng vừa công bố nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Cụ thể, tổng doanh thu theo kế hoạch được điều chỉnh từ 4.552 tỷ đồng lên 7.117 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 58%. Lợi nhuận trước thuế cũng được điều chỉnh tăng 122%, từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận tham vọng của VPBankS là mức cao thứ 2 toàn ngành và nếu hoàn thành, lợi nhuận năm nay sẽ gấp 4 lần năm 2024.

Một 'ông lớn' chứng khoán định IPO ngay năm nay

Một nguồn tin cho biết VPBankS dự kiến IPO ngay trong quý IV/2025, trong bối cảnh công ty chứng khoán này tăng trưởng bứt phá và nhanh chóng lọt top 5 toàn ngành.

09:45 19/8/2025

Công ty chứng khoán cho vay nhiều hơn cả ngân hàng

Dư nợ margin toàn ngành chứng khoán tăng vọt trong quý II giữa lúc thị trường chứng khoán tăng mạnh. TCBS, SSI tiếp tục dẫn đầu, VPBankS bất ngờ vượt mặt loạt tên tuổi.

18:25 19/7/2025

Chứng khoán ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9?

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, thị trường chứng khoán có thể trở lại với tâm thế giằng co. VN-Index được dự báo với nhiều kịch bản trái chiều từ các công ty chứng khoán.

30:1803 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vpbanks kế hoạch ipo Tiền mã hóa VPBank vpbanks ipo chứng khoán niêm yết

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

    Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
    • Thành lập: 1993
    • Cổ đông lớn: Ngô Chí Dũng
    • Chủ tịch: Ngô Chí Dũng
    • Mã cổ phiếu: VPB

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý