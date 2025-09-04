Rõ kế hoạch IPO 'bom tấn' tỷ USD mới của VPBank

VPBankS lên kế hoạch IPO tối đa 375 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng vốn điều lệ lên 18.750 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 gấp 4 lần 2024.

VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ảnh: VPBankS.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố nghị quyết thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc UPCoM, tùy theo kết quả chào bán.

Theo phương án chào bán, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu.

Sau chào bán, số lượng cổ phiếu tối đa sẽ đạt 1,875 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng . Nếu chào bán hết số cổ phiếu đã đăng ký, vốn điều lệ của VPBankS sẽ vươn lên vị trí thứ 3 ngành chứng khoán.

HĐQT VPBankS được ủy quyền quyết định giá chào bán, đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét là 12.130 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chào bán dự kiến là từ quý III năm nay đến quý II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký IPO.

Theo phương án sử dụng vốn, 30% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, 70% còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ (margin) và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty.

ĐHĐCĐ của VPBankS cũng vừa thông qua nghị quyết nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%.

VPBankS cũng công bố một loạt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, bao gồm bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập, thông qua Điều lệ và quy chế cũng như đơn vị kiểm toán vốn chủ sở hữu. Theo đó, VPBankS vừa bầu bổ sung một Thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Quang Trung, nâng tổng số thành viên trong HĐQT lên 4 người.

Theo VPBankS, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ khi VN-Index liên tục chinh phục những đỉnh cao mới, tiến gần cột mốc 1.700 điểm. Thanh khoản toàn thị trường liên tiếp lập kỷ lục với nhiều phiên đạt 70.000- 80.000 tỷ đồng .

Do đó, đây là thời điểm vàng để công ty triển khai thương vụ IPO, từ đó củng cố tiềm lực tài chính, bứt tốc tăng trưởng. Việc VPBankS thực hiện kế hoạch IPO và niêm yết cổ phiếu cũng hướng tới gia tăng giá trị cho cổ đông.

Đáng chú ý, VPBankS cũng vừa công bố nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Cụ thể, tổng doanh thu theo kế hoạch được điều chỉnh từ 4.552 tỷ đồng lên 7.117 tỷ đồng , tương ứng mức tăng 58%. Lợi nhuận trước thuế cũng được điều chỉnh tăng 122%, từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng . Kế hoạch lợi nhuận tham vọng của VPBankS là mức cao thứ 2 toàn ngành và nếu hoàn thành, lợi nhuận năm nay sẽ gấp 4 lần năm 2024.