Techcombank sắp tham gia sản xuất vàng miếng

Với sự mở cửa của Nghị định 232/2025, Techcombank cho biết đã tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank.

Techcombank đang chuẩn bị các bước để tham gia chế tác vàng miếng. Ảnh: Nam Khánh.

Tại cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng mới đây, ông Phạm Quang Thắng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đánh giá Nghị định 232/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 là quyết định rất đúng đắn và kịp thời.

Quy định này cho phép các tổ chức tín dụng và công ty vàng bạc có tiềm lực tài chính lớn tham gia nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, góp phần tăng nguồn cung và xây dựng thị trường minh bạch hơn.

Trước đây, Techcombank từng tham gia lĩnh vực vàng nhưng đã tạm dừng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với sự mở cửa của Nghị định 232, ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng để trở lại.

Ông Thắng tiết lộ Techcombank đã có các bước chuẩn bị trên nhiều phương diện như tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank.

Ngân hàng đã chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, quy trình nhập khẩu - cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối. Techcombank cũng sẵn sàng phát triển hệ thống phân phối không chỉ qua chi nhánh mà còn trên nền tảng số, để người dân có thể tiếp cận dịch vụ mua bán vàng trực tuyến.

Ông Phạm Quang Thắng phân tích thêm, ngày nay, việc thanh toán qua tài khoản ngân hàng đã rất phổ biến.

"Ngay cả những giao dịch nhỏ ở chợ vài nghìn đồng cũng đã thực hiện bằng chuyển khoản. Vì vậy, quy định giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên qua tài khoản là hoàn toàn hợp lý và bình thường", ông Thắng nói.

Theo lãnh đạo Techcombank, việc áp dụng thanh toán qua tài khoản giúp minh bạch hóa dòng tiền, hạn chế rửa tiền, ngăn chặn vốn bất hợp pháp, từ đó tạo nên thị trường vàng minh bạch và bền vững hơn.

Đối với hoạt động sản xuất vàng, ông Thắng cho rằng việc xây dựng cơ sở chế tác vàng miếng cần thời gian và phụ thuộc vào nhu cầu. Tuy nhiên, Techcombank sẵn sàng triển khai khi thị trường đủ lớn, chủ động sản xuất giúp giảm chi phí, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước.