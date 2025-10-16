Ngân hàng đề xuất được thuê gia công vàng miếng

NHNN cho biết doanh nghiệp, ngân hàng phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về vàng miếng do mình sản xuất, thuê gia công.

Các ngân hàng thương mại đề xuất tạo cơ chế pháp lý cho việc được thuê gia công sản phẩm vàng. Ảnh: SJC.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố văn bản tổng hợp, giải trình ý kiến của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại (NHTM) đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Trong số các ý kiến góp ý, Vietcombank và Techcombank có nêu đề xuất liên quan đến việc thuê đơn vị gia công sản xuất vàng miếng trong nước và nước ngoài.

Cụ thể, 2 ngân hàng này đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hoạt động sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có thể bao gồm việc thuê gia công vàng miếng trong nước/nước ngoài tương tự như cơ chế NHNN giao SJC gia công vàng miếng theo quy định tại Quyết định 1623/QĐ-NHNN trước đây.

Bởi Vietcombank và Techcombank cho rằng Nghị định 232 đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, do đó cũng cần tạo khung pháp lý tương tự cho việc thuê gia công của ngân hàng thương mại.

Theo quan điểm của 2 ngân hàng này, việc sản xuất vàng miếng đối với các ngân hàng đáp ứng điều kiện là cơ chế mới và cần nhiều thời gian để các ngân hàng xây dựng tài liệu kinh doanh, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như dây chuyền sản xuất. Trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống để tự sản xuất, việc tạo cơ chế pháp lý cho ngân hàng được thuê gia công tại đơn vị đủ điều kiện, năng lực sẽ góp phần giảm tải áp lực cho các ngân hàng.

Cũng theo 2 nhà băng này, trường hợp thuê nước ngoài gia công, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại trong nước không thể giám sát sản xuất trực tiếp. Nhưng bên gia công đã tuân thủ các quy định về giám sát, sản xuất, quản lý chất lượng của bên thứ 3 uy tín. Do đó, 2 ngân hàng đề xuất NHNN có thêm hướng dẫn về yêu cầu đối với giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm trong trường hợp thuê gia công ở nước ngoài.

Phản hồi về kiến nghị này, NHNN cho biết hoạt động gia công vàng miếng trong nước và nước ngoài đã được quy định cụ thể trong Luật Thương mại 2005 và Luật Quản lý ngoại thương.

Theo đó, hoạt động gia công vàng miếng trong nước được thực hiện theo Điều 178, Điều 181, Điều 181 Luật Thương mại 2005. Trong khi đó, hoạt động gia công ở nước ngoài được thực hiện theo khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý ngoại thương.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của thương nhân đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài, chịu trách nhiệm về quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ của hàng hóa.

NHNN trích dẫn tại Điểm a,b khoản 3 Điều 12 Nghị định 232 cũng đã quy định rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được phép sản xuất vàng miếng.

Đồng thời, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vàng miếng do mình sản xuất, thuê gia công và phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng vàng miếng do mình sản xuất và thuê gia công.