3 doanh nghiệp, 8 ngân hàng gấp rút làm hồ sơ sản xuất vàng miếng

Hiện có khoảng 40 doanh nghiệp, ngân hàng được kinh doanh vàng miếng, nhưng tính theo quy mô vốn điều lệ thì chỉ 3 doanh nghiệp và 8 ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng miếng.

Trước thời điểm Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu, cũng như sản xuất vàng miếng.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, chính sách quản lý vàng được điều chỉnh, mở đường cho hoạt động nhập khẩu, sản xuất vàng miếng minh bạch và cạnh tranh hơn.

3 doanh nghiệp, 8 ngân hàng đủ điều kiện

Nghị định 232/2025 đã chính thức xóa bỏ độc quyền Nhà nước trong sản xuất vàng miếng, cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện được cấp phép tham gia sản xuất, đồng thời mở rộng quyền xuất nhập khẩu vàng.

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ về hoạt động kinh doanh vàng, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ đang lấy ý kiến công khai, NHNN đề xuất chậm nhất ngày 15/11 hàng năm, các đơn vị đã được cấp phép phải gửi hồ sơ đề nghị cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu đến NHNN, kèm tài liệu chứng minh vốn điều lệ, quy định nội bộ về quy trình sản xuất và báo cáo khắc phục sau thanh tra (nếu có).

Một tháng sau, tức trước ngày 15/12, NHNN sẽ cấp hạn mức xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, ngân hàng.

Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 10/10. Vì thế thời điểm này, các đơn vị đủ điều kiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tham gia thị trường.

Hiện có khoảng 40 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được phép kinh doanh vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp "đầu ngành" có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên là đáp ứng được điều kiện.

Trong nhóm này có Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện có vốn chủ sở hữu 1.690 tỷ đồng , trong đó vốn góp của chủ sở hữu gần 1.359 tỷ đồng . CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) hiện có vốn chủ sở hữu hơn 11.974 tỷ đồng , trong đó vốn góp chủ sở hữu gần 3.381 tỷ và Tập đoàn DOJI hiện có vốn điều lệ 5.200 tỷ đồng .

Về phía ngân hàng, hiện có 8 nhà băng gồm Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank và ACB nằm trong nhóm có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng , theo điều kiện được cấp phép tham gia sản xuất vàng miếng.

Trong đó, ACB, Agribank, VietinBank hiện có vốn điều lệ dao động 51.000 tỷ đồng đến dưới 54.000 tỷ đồng . BIDV, Techcombank và VPBank là những nhà băng có vốn điều lệ 70.000 tỷ đến dưới 80.000 tỷ đồng . Vietcombank và MB đang là hai nhà băng có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam lần lượt ở mức 83.557 tỷ và 80.550 tỷ đồng .

Gấp rút chuẩn bị hồ sơ và kế hoạch sản xuất

Tại cuộc họp của NHNN với các tổ chức tín dụng, ông Đào Công Thắng, quyền Tổng giám đốc Công ty SJC cho biết NHNN đã có hướng dẫn thủ tục xin giấy phép, nhập khẩu vàng miếng. Sau khi nhận được thông tin, công ty sẽ tiến hành làm những thủ tục đáp ứng của cơ quan quản lý để nhập vàng nguyên liệu về sản xuất.

“Dây chuyền sản xuất công ty đã có sẵn từ trước đó, và từng gia công vàng miếng cho NHNN. Bây giờ chỉ cần làm các thủ tục xin giấy phép, nhập khẩu vàng miếng về là có thể sản xuất ngay để đáp ứng thị trường”, ông Đào Công Thắng chia sẻ thêm.

Về phía Techcombank, ông Phạm Quang Thắng, Phó tổng giám đốc, cho biết ngân hàng cũng từng tham gia lĩnh vực vàng nhưng đã tạm dừng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với sự mở cửa của Nghị định 232/2025, ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng để trở lại.

Ông Thắng tiết lộ Techcombank đã có các bước chuẩn bị trên nhiều phương diện như tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank. Nhà băng cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, quy trình nhập khẩu - cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối.

Techcombank cũng sẵn sàng phát triển hệ thống phân phối không chỉ qua chi nhánh mà còn trên nền tảng số, để người dân có thể tiếp cận dịch vụ mua bán vàng trực tuyến.

Ông Phạm Quang Dũng, Phó thống đốc NHNN. Ảnh: VNBA.

Ông Phạm Quang Dũng, Phó thống đốc NHNN cho biết các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại muốn tham gia kinh doanh vàng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mua bán vàng. Đồng thời phải xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về xuất nhập khẩu, sản xuất và giao dịch mua bán vàng.

“Nghị định 232 cũng yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng sản xuất vàng miếng phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của sản phẩm theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp, ngân hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn khối lượng, hàm lượng sản phẩm đã sản xuất đúng với hàm lượng, khối lượng đã công bố và phải thực hiện bảo hành sản phẩm cho khách hàng theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện lưu trữ dữ liệu và kết nối cung cấp dữ liệu thông tin cho NHNN theo quy định”, Phó thống đốc NHNN nhấn mạnh thêm.