Sớm nhất 2026 mới được nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng

Đây là đề xuất được NHNN nêu ra tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025.

Người dân xếp hàng dài chờ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Quỳnh Trang.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025.

Dự thảo tập trung vào các hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng miếng và hoạt động xuất nhập khẩu vàng. Thông tư sẽ áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Một điểm mới quan trọng là lần đầu tiên NHNN bổ sung thủ tục cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Doanh nghiệp, ngân hàng thương mại muốn tham gia sản xuất phải nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị, tài liệu chứng minh vốn điều lệ, quy định nội bộ về quy trình sản xuất, cùng tài liệu khắc phục sau thanh tra (nếu có).

Với hoạt động xuất nhập khẩu vàng miếng, NHNN sẽ quản lý thông qua cơ chế hạn mức hàng năm. Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ, cung - cầu vàng, quy mô dự trữ ngoại hối và tình hình thực tế, NHNN sẽ xây dựng tổng hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng cho cả nước (nếu có), sau đó phân bổ cho từng doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sản xuất vàng miếng.

Theo dự thảo, chậm nhất ngày 15/11 hàng năm, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xin hạn mức cho năm sau phải gửi hồ sơ đến Cục Quản lý ngoại hối (NHNN). Trước ngày 15/12, NHNN sẽ cấp hạn mức hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, nêu rõ lý do.

NHNN lý giải quy định thời hạn này nhằm làm căn cứ tính toán tổng hạn mức xuất nhập khẩu vàng, từ đó phân bổ hạn mức cho từng đơn vị.

Nghị định 232/2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10, nhưng theo quy định trên của NHNN, ngay cả khi Thông tư hướng dẫn Nghị định được ban hành trong tháng 10, thì sớm nhất cũng phải đến đầu năm 2026, hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng mới có thể thực hiện.

Để quản lý hạn ngạch nhập khẩu, NHNN sẽ thành lập Hội đồng Xây dựng và Điều chỉnh hạn mức nhập khẩu vàng, do một Phó thống đốc phụ trách lĩnh vực vàng làm Chủ tịch. Thành viên gồm lãnh đạo các đơn vị liên quan như Cục Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo thống kê - ổn định tiền tệ tài chính, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Thống đốc NHNN trong việc quyết định, điều chỉnh tổng hạn mức và phân bổ cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, thời gian xử lý thủ tục hành chính cũng được rút ngắn. Thời gian cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ giảm từ 30 ngày xuống 10 ngày; thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ giảm từ 15 xuống 5 ngày. Thời gian giải quyết Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng giảm từ 30 ngày xuống 20 ngày; thủ tục cấp phép tạm nhập vàng để tái xuất cũng rút từ 15 xuống 10 ngày.