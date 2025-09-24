Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI bị phạt vì đưa thông tin gây nhầm lẫn

  • Thứ tư, 24/9/2025 09:02 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 3 doanh nghiệp vàng lớn là SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu số tiền 200 triệu đồng/đơn vị do đưa thông tin gây nhầm lẫn khách hàng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt SJC, Bảo Tín Minh Châu và DOJI về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm hút khách của doanh nghiệp khác. Ảnh: Thế Bằng.

Ngày 23/9, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành 3 văn bản gồm Quyết định số 199/QĐ-CT, Quyết định số 197/QĐ-CT và Quyết định số 202/QĐ-CT liên quan đến xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng là Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan quản lý nêu rõ mỗi doanh nghiệp bị phạt 200 triệu đồng do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết các doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang web chính thức.

Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đánh giá trong quá trình điều tra, cả 3 doanh nghiệp đều tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và có hành động ngăn chặn, giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Trước đó hồi tháng 5, các doanh nghiệp này cũng bị Ngân hàng Nhà nước phạt 1,3-2,6 tỷ đồng (tùy đơn vị) do có bất cập, vi phạm về thuế, hóa đơn chứng từ kế toán, phòng chống rửa tiền... trong xác định giá mua bán vàng. Doji và Bảo Tín Minh Châu cũng vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng.

Hồng Nhung

