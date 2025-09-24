Giá vàng thế giới không ngừng tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn lên cao và khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 23/9, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 3.762 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 23/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 13,9 USD lên 3.762 USD /ounce. Trước đó trong phiên, kim loại quý leo lên mốc 3.785 USD /ounce, lập đỉnh lịch sử mới.

So với đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng hơn 41%, phản ánh sức hút ngày càng lớn của kim loại quý. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ hiện tăng 1,1% so với phiên liền trước lên 3.815,7 USD /ounce.

Mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp ở Providence, Rhode Island rằng sự suy yếu của thị trường lao động đang lấn át những lo ngại về lạm phát dai dẳng, dẫn đến quyết định hạ lãi suất của Fed vào tuần trước, theo Reuters.

Dù vậy, Chủ tịch Fed hài lòng với định hướng chính sách hiện tại của Fed, đồng thời bỏ ngỏ khả năng cắt giảm thêm lãi suất nếu FOMC thấy cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Powell đánh giá tình hình việc làm ngày càng suy giảm đã làm thay đổi cán cân rủi ro trong việc đạt được các mục tiêu của Fed.

Mặt khác, lập trường chính sách hiện nay còn thắt chặt giúp Fed có đủ dư địa để ứng phó với những diễn biến kinh tế tiềm ẩn.

Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12, sau khi đã hạ 0,25% hồi đầu tháng.

Giới đầu tư tạm thời đang chuyển sự chú ý sang báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - dự kiến công bố vào ngày 26/9 (giờ địa phương).

Theo Commerzbank, lực mua mạnh từ các quỹ ETF, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và lo ngại về tính độc lập của Fed cũng như diễn biến địa chính trị, đã góp phần đẩy giá vàng đi lên.

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đang tận dụng Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải để khuyến khích các ngân hàng trung ương từ những quốc gia thân thiện mua và lưu trữ vàng trong lãnh thổ Trung Quốc.

Trong khi đó, các kim loại khác cũng trải qua đợt biến động mạnh. Giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 44,17 USD /ounce, dao động quanh mức cao nhất trong 14 năm.

Bạch kim tăng mạnh 4,5% lên 1.480,97 USD /ounce, mức cao nhất kể từ năm 2014, trong khi paladium tăng 2,8% lên 1.212 USD /ounce.