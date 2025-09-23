Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng trong nước và thế giới đồng pha

  • Thứ ba, 23/9/2025 10:06 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Thị trường vàng trong nước diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới, hiện giá vàng miếng đã trở lại trên vùng 134 triệu/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở trên 131 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều giá vàng thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 23/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1 triệu đồng so với phiên giao dịch trước. Đây là một trong những phiên tăng giá mạnh nhất trong thời gian gần đây của mặt hàng vàng miếng, khiến thị trường vàng trong nước "nóng" trở lại sau nhiều ngày đi ngang ảm đạm.

Không chỉ SJC, một loạt doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đã tăng giá bán vàng miếng lên sát ngưỡng 135 triệu đồng/lượng.

Cùng với vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ghi nhận đà tăng mạnh. Mức tăng dao động từ 900.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng tùy thương hiệu.

Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC hiện neo ở vùng 128,3 - 131 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI niêm yết mức 127,5 - 130,5 triệu/lượng. Phú Quý cũng đưa giá vàng nhẫn lên vùng 128,4 - 131,4 triệu/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang là hai thương hiệu có giá niêm yết cao nhất thị trường ở 128,8 - 131,8 triệu/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi tiệm vàng Mi Hồng cũng đã tăng mạnh giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch phổ biến quanh mức 129,5 - 131 triệu đồng.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu có tác động từ giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm nhảy vọt lên mức 3.760 USD/ounce, xác lập kỷ lục mới trong lịch sử. Hiện tại, giá kim quý thế giới đã quay đầu giảm nhẹ về vùng 3.744 USD/ounce.

Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 119,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Như vậy, chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, khi vàng miếng SJC đắt hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn cũng cao hơn gần 12 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

