Sau một đêm, giá vàng miếng leo lên 133 triệu đồng/lượng

Hiện các doanh nghiệp đang bán ra vàng miếng ở mức 133 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng tiến sát mốc 130 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng trong nước đã tăng hơn 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần (20/9), thị trường vàng trong nước bất ngờ sôi động trở lại khi Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mạnh tay điều chỉnh giá, đưa vàng miếng tăng thêm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Theo đó, giá mua vào tăng vọt lên 131 triệu đồng/lượng và giá bán ra hồi phục về ngưỡng 133 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua - bán hiện duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đồng loạt các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... cũng nhanh chóng điều chỉnh theo, đưa giá vàng miếng bán ra về ngang bằng với SJC ở mức 133 triệu đồng/lượng.

Tính trong tuần này, vàng miếng chủ yếu đi ngang, nhưng so với cuối tuần trước đã tăng thêm khoảng 1,6 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VỌT TĂNG MẠNH TRONG PHIÊN GIAO DỊCH CUỐI TUẦN Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận một đợt tăng giá mạnh. Tại SJC, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ hiện được niêm yết ở mức 126,8 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên 19/9.

Tương tự, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt nâng giá vàng nhẫn lên quanh ngưỡng 128-129,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp vẫn thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều với giá vàng thế giới. Chốt phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng thế giới giao ngay tăng 40 USD (+1,2%) lên 3.684 USD /ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa tính thuế, phí) vào khoảng 117,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC hơn 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 12 triệu đồng/lượng.