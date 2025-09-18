Giá vàng thế giới rớt 'không phanh'

Giá vàng thế giới giảm gần 30 USD và rơi khỏi vùng cao kỷ lục được thiết lập trước đó trong phiên, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố hạ lãi suất 0,25%.

Chốt phiên giao dịch 17/9, giá vàng thế giới đột ngột rơi khỏi vùng kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/9, giá vàng thế giới giao ngay bất ngờ quay đầu giảm 29,7 USD xuống còn 3.658,8 USD /ounce, đánh dấu sự đảo chiều bất ngờ sau chuỗi ngày tăng nóng.

Trước đó, kim loại quý có thời điểm chạm mốc kỷ lục 3.707,4 USD /ounce. Tính từ đầu tháng đến nay, giá vàng đã tăng gần 6%.

Trong phiên đang diễn ra, giá vàng nhích nhẹ và giao dịch quanh vùng 3.660 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng 0,1% lên 3.724 USD /ounce.

Giá vàng giảm mạnh trong bối cảnh Fed vừa thông qua một đợt cắt giảm lãi suất như thị trường dự báo và phát tín hiệu sẽ có thêm 2 lần hạ nữa trước khi kết thúc năm nay.

Với tỷ lệ 11 phiếu thuận và 1 phiếu chống - mức độ bất đồng thấp hơn so với dự đoán của Phố Wall, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định hạ lãi suất điều hành 0,25%, đưa mức lãi suất xuống còn 4-4,25%.

Diễn biến giá vàng thế giới giao ngay. Biểu đồ: TradingView.

Thống đốc mới Stephen Miran là người duy nhất phản đối chính sách lần này. Ông cho rằng Fed nên hạ mạnh hơn với mức 0,5%.

Trong khi đó, 2 thống đốc Michelle Bowman và Christopher Waller đã bỏ phiếu ủng hộ mức giảm 0,25% cơ bản.

Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm nay, sau khi giữ nguyên chính sách kể từ tháng 12. Trong khi vào năm 2024, cơ quan này đã hạ lãi suất 3 lần.

"Fed đang phát đi tín hiệu bất định khi Powell gọi đây là một đợt cắt giảm 'quản trị rủi ro'. Điều này càng thúc đẩy các hoạt động chốt lời diễn ra", nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định.

Vàng thường trở nên hấp dẫn hơn khi lãi suất giảm. Lợi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội đối với việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này, theo Reuters.

Theo các nhà phân tích, đợt tăng kỷ lục của vàng trong năm nay được củng cố bởi hoạt động mua vào bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, nhu cầu đa dạng hóa khỏi đồng USD.

Đồng thời, nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại, cùng với xu hướng suy yếu chung của đồng bạc xanh cũng góp phần vào đà tăng chóng mặt của kim loại quý. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 39%.

Ngân hàng Deutsche Bank nâng dự báo giá vàng cho năm tới lên mức trung bình 4.000 USD /ounce, so với dự báo trước đó là 3.700 USD /ounce.