Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng thế giới duy trì gần mức kỷ lục được thiết lập hồi đầu tuần, khi thị trường lao động Mỹ suy yếu đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Chốt phiên ngày 12/9, giá vàng thế giới duy trì gần mức kỷ lục như đầu tuần, đạt 3.641,4 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 12/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 8,2 USD lên 3.641,4 USD /ounce. Như vậy, kim loại quý đã tăng 1,7% từ ngày 8/9 và đang hướng tới tuần tăng thứ 4 liên tiếp.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng nhích 0,3% lên 3.686,4 USD /ounce. Trong phiên, giá vàng có thời điểm chạm đỉnh 3.655 USD /ounce.

Mới đây, Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4%, sau khi nhích nhẹ 0,2% trong tháng 7. Đây cũng là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 1.

Trong 12 tháng gần nhất (tính đến tháng 8), CPI Mỹ đã tăng 2,9%, cao hơn so với mức 2,7% trong tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo CPI sẽ tăng thêm 0,3% trong tháng 8 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, theo Reuters.

Đồng thời, cơ quan này báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã bất ngờ tăng lên mức 263.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 6/9, cao hơn dự báo là 235.000 đơn và tăng thêm 27.000 đơn so với tuần trước đó. Đây là mức cao nhất trong gần 4 năm qua.

"Thị trường lao động yếu hơn, lạm phát không ổn định cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) buộc phải cắt giảm lãi suất đang đẩy giá kim loại lên cao. Điều này cũng đến từ những rủi ro lạm phát mang tính dài hạn", Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định.

Dựa trên dữ liệu hợp đồng tương lai, thị trường tin tưởng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp ngày 17/9, trong khi số người "đặt cược" vào mức cắt giảm lớn hơn 0,5% đã hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang thúc giục hạ lãi suất và tìm cách gây ảnh hưởng lên Fed, bao gồm cả nỗ lực nhằm sa thải Thống đốc Lisa Cook.

"Với những yếu tố hỗ trợ và sau bước tăng trong dòng vốn chảy vào các quỹ ETF, chúng tôi đánh giá kim loại quý sẽ tăng lên 3.900 USD /ounce vào giữa năm sau", chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Từ đầu năm, giá vàng đã tăng 39% và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Các nhà đầu tư coi vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và sự bất ổn lớn.