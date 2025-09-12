Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Giá vàng miếng đang giảm nhanh

  • Thứ sáu, 12/9/2025 16:11 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Trong phiên 12/9, giá vàng miếng SJC tiếp tục lao dốc, hiện đã mất tổng cộng gần 2 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra xuống gần 131 triệu/lượng.

Cả vàng miếng và vàng nhẫn đều đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh. Ảnh: T.L.

Chiều 12/9, thị trường trong nước tiếp tục chứng kiến đà giảm mạnh của giá vàng miếng và vàng nhẫn. Trong đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng thêm 1,4 triệu đồng/lượng so với giá buổi sáng.

Cú sụt giá này khiến vàng miếng rơi thẳng về vùng 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), đánh dấu mức giá thấp nhất kể từ sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Chỉ tính riêng hôm nay, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Đáng chú ý, đà giảm giá vàng miếng tại Công ty SJC cũng tạo hiệu ứng dây chuyền khi hàng loạt doanh nghiệp lớn đã nhanh chóng giảm giá giao dịch mặt hàng này về mặt bằng mới.

Các thương hiệu như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đồng loạt điều chỉnh giá bán vàng miếng xuống ngang bằng với SJC, đều giảm trên dưới 2 triệu/lượng so với một ngày trước đó.

Nếu tính từ đỉnh giá ghi nhận ngày 9/9 ở 135,8 triệu/lượng, giá vàng miếng đã giảm một mạch 4,4 triệu đồng sau 3 ngày.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐANG GIẢM MẠNH
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đang trong xu hướng giảm mạnh.

Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 hiện được niêm yết ở mức 125 - 128 triệu đồng/lượng, tức giảm 1,6 triệu đồng trong một ngày. Đây là mức biến động hiếm thấy với dòng sản phẩm vốn ổn định hơn so với vàng miếng.

PNJ, DOJI và Phú Quý cũng đồng loạt hạ giá bán vàng nhẫn thêm từ 700.000 đồng đến 1,1 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá giao dịch về vùng 128,7-129,2 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giữ giá mặt hàng này cao nhất thị trường ở 130 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh vùng 3.640 USD/ounce. Giá vàng quốc tế quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 116 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 15 triệu/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 13-14 triệu đồng.

Hồng Nhung

