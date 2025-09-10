Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Giá vàng trong nước bất ngờ giảm

  • Thứ tư, 10/9/2025 09:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau phiên tăng vọt và lập đỉnh lịch sử mới hôm qua, đến sáng nay (10/9), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đã đồng loạt quay đầu giảm mạnh.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh sáng nay. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ giảm giá giao dịch vàng miếng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối ngày hôm qua, hiện niêm yết ở mức 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giá mua - bán vẫn được giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, các doanh nghiệp khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đồng loạt hạ giá vàng miếng, về mức ngang bằng với SJC.

Đáng chú ý, phiên giảm hôm nay diễn ra ngay sau khi giá vàng miếng tăng vọt và lập đỉnh lịch sử mới gần 136 triệu đồng/lượng vào hôm qua. Đây cũng là phiên giảm giá thứ 2 trong tuần này của vàng miếng.

Trước đó, trong phiên giao dịch 8/9, thị trường cũng chứng kiến mặt hàng này rớt giá tới 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 300.000 đồng ở chiều bán. Tuy nhiên, nếu tính từ sau kỳ nghỉ lễ 2/9 đến nay, giá vàng miếng SJC vẫn trên đà tăng mạnh gần 5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng tới 4% chỉ trong 7 ngày.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐỘT NGỘT GIẢM
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn sau chuỗi đi ngang liên tục, sang tới phiên giao dịch này cũng đã giảm mạnh. Trong đó, Công ty SJC giảm 300.000 đồng giá mua bán vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ xuống còn 128 - 130,5 triệu đồng/lượng.

Chung mức giảm này, giá vàng nhẫn tròn của Phú Quý sáng nay được giao dịch quanh vùng 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp lớn khác như PNJ, DOJI lại chủ yếu giữ giá vàng nhẫn đi ngang, hiện bán ra sát vùng 131 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là các doanh nghiệp bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 131,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước mang tính bất ngờ khi giá vàng thế giới vẫn đang duy trì xu hướng tăng trên vùng 3.600 USD/ounce, cũng là vùng đỉnh mọi thời đại.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay tăng nhẹ 9 USD (+0,24%) lên mức 3.633 USD/ounce. Giá vàng quốc tế quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 116 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng quốc tế vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC hơn 19 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 15 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

giá vàng Tp. Hồ Chí Minh Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

