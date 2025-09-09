Giá vàng nhẫn vượt 131 triệu/lượng, vàng miếng gần 136 triệu đồng

Sau khi suy yếu trong phiên giao dịch liền trước, tới phiên sáng nay (9/9), giá vàng miếng lại bật tăng mạnh mẽ, lên sát đỉnh mốc 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 136 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 9/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục tăng giá vàng miếng thêm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch mua - bán. Sau điều chỉnh, giá mua - bán mặt hàng này leo thẳng lên mốc lịch sử mới ở 133,8 - 135,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 2 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Trong phiên giao dịch liền trước, giá vàng miếng đã ghi nhận phiên suy yếu sau chuỗi tăng nhiều ngày liên tiếp sau chỉ đạo quyết liệt về thị trường vàng của Thủ tướng. Tuy nhiên, diễn biến tăng liên tiếp các phiên trước đó, cộng với đà tăng vượt đỉnh lịch sử của giá vàng thế giới một lần nữa đẩy giá vàng miếng trong nước lên kỷ lục mới.

Tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC đã có 20 lần thiết lập đỉnh mới và là tài sản chứng kiến mức tăng trưởng mạnh nhất, lên tới hơn 60%. Người mua vàng miếng từ đầu năm đến nay cũng đã ghi nhận khoản lãi ròng tới 51 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng bất chấp thông tin xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thay vào đó, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được cấp phép sản xuất sản phẩm này.

Cùng với đó, Thủ tướng mới đây đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý Nhà nước để tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh vàng, không để thao túng thị trường, găm hàng, đội giá và phải xử lý nghiêm vi phạm.

Hôm nay (9/9) cũng là thời điểm Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngân hàng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẬP KỶ LỤC MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Công ty SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 128,3 - 130,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Các doanh nghiệp lớn khác cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000-600.000 đồng trong sáng nay. PNJ, DOJI, Phú Quý hiện đưa giá bán vàng nhẫn lên trên mốc 131 triệu/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải neo giá cao nhất thị trường, ở 131,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào được các doanh nghiệp đưa ra phổ biến trên 128 triệu đồng.

Vàng nhẫn cũng là sản phẩm tăng trưởng bền bỉ suốt 9 tháng qua. Tính từ đầu năm, sản phẩm này đã tăng ròng tới 56%. Người mua vàng nhẫn từ đầu năm đến nay bán ra đã lãi ròng tới 44 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh mức 3.650 USD /ounce, tăng 15 USD (+0,4%) so với giá chốt phiên liền trước. Giá vàng thế giới hiện vẫn đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế tương đương 117 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn vàng miếng SJC trong nước 19 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 15 triệu đồng/lượng.