Giá vàng thế giới chưa ngừng giảm

Áp lực chốt lời khiến giá vàng thế giới tục giảm mạnh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đánh giá về khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chốt phiên giao dịch ngày 18/9, giá vàng thế giới tiếp tục giảm hơn 15 USD. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/9, giá vàng thế giới giao ngay tiếp đà giảm 15,2 USD xuống 3.643,6 USD /ounce.

Trong phiên, kim loại quý có thời điểm phục hồi chạm mốc 3.671 USD /ounce nhưng nhanh chóng quay đầu điều chỉnh.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 1,1% còn 3.678,3 USD /ounce. Trong phiên đang diễn ra, giá vàng vẫn yếu, phổ biến dao động quanh vùng 3.647 USD /ounce.

Vàng vốn là mặt hàng hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và giai đoạn bất ổn, đã tăng giá gần 39% từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số USD-Index tăng 0,5%, khiến các loại hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác.

Giá vàng giảm mạnh liên tục sau khi Fed thông báo về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên 0,25% kể từ tháng 12 năm ngoái và để ngỏ khả năng nới lỏng thêm.

Cơ quan này cũng cảnh báo về tình hình lạm phát dai dẳng, làm dấy lên hoài nghi về tốc độ điều chỉnh chính sách trong tương lai.

Tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell mô tả động thái này là một biện pháp quản trị rủi ro nhằm ứng phó với thị trường lao động suy yếu. Tuy nhiên, Fed vẫn chưa vội vàng trong việc nới lỏng chính sách.

Ông thừa nhận không muốn số liệu việc làm suy yếu thêm nữa, với quan điểm tỷ lệ thất nghiệp tăng trong nhóm lao động thiểu số là một mối lo ngại. Vì vậy, vấn đề này hiện trở thành mối quan tâm hàng đầu của ông và các nhà hoạch định chính sách.

Trước đó, Fed vẫn giữ lập trường cứng rắn về lãi suất do lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Ông Powell bày tỏ lo ngại rằng các mức thuế quan do chính quyền ông Trump áp đặt có thể khiến giá cả tăng vọt.

"Xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn tiếp tục duy trì, đồng thời đợt điều chỉnh sau mức đỉnh lịch sử ngày 17/9 chỉ mang tính kỹ thuật. Mỗi khi vàng lập đỉnh mới, điều đó càng củng cố thêm mục tiêu kim loại quý sẽ đạt ngưỡng 4.000 USD /ounce", Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định.