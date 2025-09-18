Giá vàng trong nước rớt thảm

Sáng 18/9, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc mạnh sau động thái hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Chỉ sau một đêm, vàng miếng và vàng nhẫn mất gần nửa triệu/lượng.

Giá vàng trong nước "quay đầu" giảm mạnh sau quyết định hạ lãi suất của Fed. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mạnh tay điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống mức 130 triệu đồng/lượng (mua) và 132 triệu đồng/lượng (bán), đều thấp hơn 300.000 đồng so với cuối phiên liền trước.

Không chỉ Công ty SJC, loạt thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... cũng nhanh chóng kéo giá bán vàng miếng xuống ngang bằng mức 132 triệu đồng/lượng của SJC.

Vài tháng qua, giá vàng miếng trong nước liên tục chứng kiến những đợt tăng giảm lên tới vài triệu đồng/lượng. Không ít người mua vàng trong giai đoạn giá lên đỉnh đã phải gánh khoản lỗ lớn chỉ sau vài ngày.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SUY YẾU Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132

Diễn biến suy yếu tương tự cùng xảy ra ở nhóm sản phẩm vàng nhẫn. Chỉ sau một đêm, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tại SJC đã giảm về 126,3 - 129 triệu đồng/lượng, cũng thấp hơn 300.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều.

Các thương hiệu lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý cũng giảm mạnh tay, đưa giá bán vàng nhẫn về vùng 129-129,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, hiện chỉ còn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá bán vàng nhẫn trên 130 triệu đồng/lượng, cũng là mức giá cao nhất thị trường trong nước hiện nay.

Đà giảm của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu do tác động của giá vàng thế giới sau quyết định lãi suất của Fed.

Cụ thể, đêm qua theo giờ Việt Nam, Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) thuộc Fed đã quyết định hạ lãi suất điều hành 0,25%, đưa mức lãi suất quỹ liên bang về phạm vi 4-4,25%. Quyết định này được thị trường vàng quốc tế đón nhận ngay lập tức bằng việc giảm mạnh, hiện rớt xuống vùng 3.655 USD /ounce.

Tại vùng giá này, quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa thuế, phí), giá kim quý thế giới tương đương khoảng 116,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trong nước gần 15 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 12-13 triệu đồng/lượng.

Trong chỉ đạo mới nhất liên quan thị trường vàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quản lý chặt thị trường ngoại hối và vàng, và sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

NHNN phải tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…

Nhà điều hành cũng được yêu cầu khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để sớm triển khai trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.