Phó thủ tướng: Mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng

Đây là chỉ đạo mới nhất của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đối với Ngân hàng Nhà nước trong công tác điều hành và quản lý thị trường vàng.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị NHNN mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng. Ảnh: VGP.

Ngày 16/9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng 9 tháng đầu năm và định hướng thời gian tới.

Liên quan tới diễn biến thị trường vàng thời gian gần đây, theo báo cáo của NHNN, nhà điều hành đã chỉ đạo NHNN chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan công an, cơ quan thuế trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn.

Đồng thời NHNN cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng, các chủ thể khác tham gia thị trường trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường.

Nhà điều hành cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để thực hiện mục tiêu đề ra.

Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng, sớm đưa Nghị định số 232/2025 vào thực tiễn.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Về thanh tra, kiểm tra, NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định vĩ mô.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng đề nghị NHNN mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025.