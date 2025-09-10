Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu 3 phương án lập sàn giao dịch vàng

NHNN đang nghiên cứu 3 phương án quản lý thị trường vàng gồm lập Sở giao dịch vàng quốc gia; giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa hoặc trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đang tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất các phương án cho phép giao dịch vàng online. Ảnh: Khương Nguyễn.

Nội dung này được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nêu tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhằm triển khai Nghị định 232 về kinh doanh vàng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo kết luận số 211-TB/VPTW, NHNN cho biết đang khẩn trương tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất phương án thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia; hoặc cho phép vàng được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; hoặc lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thanh tra đột xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng tại TP.HCM và Đồng Tháp

Cũng tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhằm triển khai Nghị định 232 về kinh doanh vàng, Phó thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cho biết cơ quan này đang gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn, trong đó quy định cụ thể hồ sơ đăng ký để cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng.

"Việc này nhằm giúp doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường, đưa nghị định mới vào thực tiễn", Phó thống đốc chia sẻ.

Đồng thời, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng vận hành an toàn, lành mạnh, không để biến động giá gây ảnh hưởng đến ổn định tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

NHNN cho biết đã chỉ đạo giám đốc chi nhánh khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thanh tra, kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng. Nội dung tập trung vào việc chấp hành pháp luật về kinh doanh vàng, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền và ngăn chặn các hành vi thao túng, găm hàng, buôn lậu, đầu cơ trục lợi.

Đại diện Thanh tra NHNN cho biết thêm hoạt động này được triển khai theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, trong đó có nội dung liên quan đến công tác thanh tra đột xuất tại TP.HCM và Đồng Tháp. Lãnh đạo NHNN đã ký công văn chỉ đạo Giám đốc NHNN các khu vực phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra. Thời gian thực hiện từ tháng 9, kết quả sẽ được báo cáo về NHNN trong tháng 10.

NHNN đã yêu cầu doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng nghiêm chỉnh chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra của NHNN và Thanh tra Chính phủ. Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, cũng như phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, kiểm tra trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng họp với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhằm triển khai Nghị định 232 về kinh doanh vàng. Ảnh: VGP.

Đối với các tổ chức tín dụng có hoạt động mua bán vàng, NHNN yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có kinh doanh vàng; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; nghiêm cấm hành vi thao túng, găm hàng, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi trái phép gây bất ổn thị trường.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện dấu hiệu thao túng giá, liên kết nâng giá, tạo khan hiếm giả tạo. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo số liệu mua bán vàng miếng; niêm yết giá mua bán vàng; thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống rửa tiền, kế toán, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế.

Đặc biệt, lãnh đạo NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường khi được yêu cầu để ngăn chặn hoạt động buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, kinh doanh vàng trái phép.

Xóa độc quyền Nhà nước sản xuất vàng miếng SJC

Trước đó, ngày 26/8, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định mới bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước một cách có kiểm soát, trên nguyên tắc Nhà nước vẫn trực tiếp quản lý sản xuất vàng miếng.

Một trong những điểm nổi bật của nghị định là chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, cho phép doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện được phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Chính sách này giúp nguồn cung trên thị trường đa dạng hơn, người dân có nhiều sự lựa chọn, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh minh bạch. Đây cũng là giải pháp nhằm thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với giá thế giới, cũng như giữa các thương hiệu vàng trong nước.

Nghị định 232/2025 cũng quy định đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp và ngân hàng từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh vàng miếng. Đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, nghị định cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đáp ứng điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Nghị định cũng bổ sung trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, bộ ngành và chính quyền địa phương trong quản lý thị trường vàng. NHNN sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập hệ thống thông tin, lưu trữ dữ liệu thị trường vàng, nhằm nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý.

Ngoài ra, NHNN cùng Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác được giao nghiên cứu cơ chế, chính sách đồng bộ để thúc đẩy phát triển thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ. Đồng thời, xem xét giải pháp phát triển các kênh đầu tư thay thế để huy động nguồn lực vàng trong dân vào phát triển kinh tế. Chính sách thuế phù hợp với giao dịch mua bán vàng cũng sẽ được nghiên cứu nhằm nâng cao tính minh bạch và phục vụ công tác quản lý.