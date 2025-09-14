Chính phủ: Bán vàng phải chịu thuế để hạn chế đầu cơ

Chính phủ yêu cầu Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) phải quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng tính minh bạch, hạn chế đầu cơ.

Chính phủ cho rằng Luật Thuế thu nhập cá nhân cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế. Ảnh: Y Kiện.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ nhất). Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Trong đó, Chính phủ cho rằng Luật Thuế thu nhập cá nhân cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế. Việc này để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

Bộ Tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật.

Chỉ đạo được lãnh đạo Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh mới trong những tuần qua. Có thời điểm giá vàng miếng SJC được bán ra ở mức trên 135 triệu đồng/lượng, tức cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trước đó, tại Công điện 159, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá trên thị trường vàng.

Trong ngày 9/9, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ và các vấn đề khác liên quan.

Ngoài chỉ đạo liên quan thị trường vàng, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm xã hội và các luật về công nghệ cao...

Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.