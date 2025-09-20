Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới đã quay lại đà tăng khi thị trường tập trung vào tín hiệu tiếp theo sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm.

Chổt phiên giao dịch 19/9, giá vàng thế giới tăng mạnh lên 3.684 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 40,5 USD lên 3.684 USD /ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng 0,8%, nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý đạt gần 40%.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ nhích nhẹ 0,7% lên 3.705,8 USD /ounce.

Mới đây, Fed hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25%, song kèm theo cảnh báo về lạm phát dai dẳng, khiến giới đầu tư nghi ngờ về tốc độ nới lỏng trong tương lai.

Sau quyết định này, giá vàng giao ngay đã lập kỷ lục mới ở 3.707,4 USD /ounce trước khi quay đầu giảm trong các đợt giao dịch đầy biến động, theo Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới giao ngay. Biểu đồ: TradingView.

"Vàng vẫn đang giữ ở mức khá mạnh và hiện chỉ tạm nghỉ sau động thái của Fed. Xu hướng tăng giá vẫn được duy trì cùng những mức đỉnh mới. Thực tế, giá vàng sẽ đạt 4.000 USD /ounce trước thềm cuối năm", Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, nhận định.

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhận định rủi ro trên thị trường việc làm như "một lời biện minh" cho đợt hạ lãi suất lần này và nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giảm trong 2 cuộc họp tới.

Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Do đó, kim loại quý này cũng hưởng lợi trong giai đoạn bất ổn.

Tại Ấn Độ, mức chênh lệch giá vàng vật chất so với giá quốc tế tuần này đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng.

Mức giá kỷ lục ngay sát mùa lễ hội vẫn không ngăn được nhà đầu tư mua vào và họ cũng kỳ vọng giá của kim loại quý tiếp tục tăng mạnh. Còn tại Trung Quốc, mức chiết khấu đã nới rộng lên đỉnh 5 năm.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đang trong đợt biến động mạnh.

Chốt phiên giao dịch, giá bạc giao ngay tăng 3% lên 43 USD /ounce, bạch kim tăng 1,52% lên 1.404 USD /ounce. Trong khi đó, palladium giữ ở mức 1.150,04 USD /ounce và đang hướng tới một tuần giảm giá.

"Điều tôi quan sát được là nhiều nhà đầu tư hiện chuyển sang bạch kim và bạc vì chúng có giá phải chăng hơn so với vàng", ông Haberkorn nói.