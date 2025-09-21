Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng tăng 3 triệu/lượng chỉ trong một tuần

  • Chủ nhật, 21/9/2025 10:03 (GMT+7)
  • 10:03 21/9/2025

Sáng 21/9, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 133 triệu đồng/lượng (bán), tăng tổng cộng 3 triệu đồng chỉ sau một tuần giao dịch.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng khoảng 3 triệu trong tuần qua. Ảnh: Việt Linh.

Giá vàng miếng SJC khép lại tuần giao dịch này bằng diễn biến tăng mạnh, dù đã hạ nhiệt so với đỉnh kỷ lục trong tuần.

Tại các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Mi Hồng, vàng miếng hiện được giao dịch quanh ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng đã tăng thêm khoảng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trước đó, giá kim loại quý từng lập đỉnh lịch sử gần 136 triệu đồng/lượng, tạo nên một đợt tăng "nóng" chưa từng có, rồi mới hạ nhiệt.

Nếu so với đỉnh gần nhất, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn gần 3 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với hồi đầu năm 2025, khi giá vàng miếng SJC chỉ giao dịch quanh mức 84 triệu đồng/lượng thì sau gần 10 tháng, giá mặt hàng này đã tăng thêm khoảng 50 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng tới 58%. Đây là tốc độ tăng trưởng hiếm thấy trong lịch sử thị trường vàng trong nước.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BÁN RA 133 TRIỆU/LƯỢNG
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133

Đáng chú ý, không chỉ vàng miếng mà vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng giá tương tự trong tuần qua. Hiện Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,2 - 130,2 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường. Các thương hiệu lớn khác đều neo giá bán vàng nhẫn quanh vùng 129,5-129,8 triệu đồng/lượng.

So với đầu năm, giá vàng nhẫn cũng đã ghi nhận mức tăng khoảng 45 triệu đồng/lượng, tương đương mức răng ròng tới hơn 50%.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay kết thúc tuần với mức tăng 40 USD, tương đương mức tăng ròng 1,2%, lên 3.684 USD/ounce. Quy đổi sang tiền Việt, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn thế giới hơn 15 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn chênh lệch khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Sau một đêm, giá vàng miếng leo lên 133 triệu đồng/lượng

Hiện các doanh nghiệp đang bán ra vàng miếng ở mức 133 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng tiến sát mốc 130 triệu đồng/lượng.

10:25 20/9/2025

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới đã quay lại đà tăng khi thị trường tập trung vào tín hiệu tiếp theo sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm.

08:40 20/9/2025

Giá vàng thế giới chưa ngừng giảm

Áp lực chốt lời khiến giá vàng thế giới tục giảm mạnh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đánh giá về khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

08:31 19/9/2025

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang trong nuoc rot tham hinh anh

Giá vàng trong nước rớt thảm

09:32 18/9/2025 09:32 18/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Sáng 18/9, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc mạnh sau động thái hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Chỉ sau một đêm, vàng miếng và vàng nhẫn mất gần nửa triệu/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý