Giá vàng tăng 3 triệu/lượng chỉ trong một tuần

Sáng 21/9, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 133 triệu đồng/lượng (bán), tăng tổng cộng 3 triệu đồng chỉ sau một tuần giao dịch.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng khoảng 3 triệu trong tuần qua. Ảnh: Việt Linh.

Giá vàng miếng SJC khép lại tuần giao dịch này bằng diễn biến tăng mạnh, dù đã hạ nhiệt so với đỉnh kỷ lục trong tuần.

Tại các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Mi Hồng, vàng miếng hiện được giao dịch quanh ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng đã tăng thêm khoảng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trước đó, giá kim loại quý từng lập đỉnh lịch sử gần 136 triệu đồng/lượng, tạo nên một đợt tăng "nóng" chưa từng có, rồi mới hạ nhiệt.

Nếu so với đỉnh gần nhất, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn gần 3 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với hồi đầu năm 2025, khi giá vàng miếng SJC chỉ giao dịch quanh mức 84 triệu đồng/lượng thì sau gần 10 tháng, giá mặt hàng này đã tăng thêm khoảng 50 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng tới 58%. Đây là tốc độ tăng trưởng hiếm thấy trong lịch sử thị trường vàng trong nước.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BÁN RA 133 TRIỆU/LƯỢNG Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133

Đáng chú ý, không chỉ vàng miếng mà vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng giá tương tự trong tuần qua. Hiện Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,2 - 130,2 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường. Các thương hiệu lớn khác đều neo giá bán vàng nhẫn quanh vùng 129,5-129,8 triệu đồng/lượng.

So với đầu năm, giá vàng nhẫn cũng đã ghi nhận mức tăng khoảng 45 triệu đồng/lượng, tương đương mức răng ròng tới hơn 50%.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay kết thúc tuần với mức tăng 40 USD , tương đương mức tăng ròng 1,2%, lên 3.684 USD /ounce. Quy đổi sang tiền Việt, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn thế giới hơn 15 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn chênh lệch khoảng 12 triệu đồng/lượng.