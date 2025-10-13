Đề nghị cân nhắc kĩ việc áp thuế TNCN với mua bán vàng miếng

Nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ việc áp thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng để tránh bất cập cho người dân không kinh doanh, đầu cơ.

Giá vàng miếng đạt mức kỷ lục trong phiên giao dịch chiều 13/10. Ảnh: Thế Bằng.

Chiều 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết dự thảo luật bổ sung nhóm thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, vàng miếng, biển số ôtô trúng đấu giá và các tài sản khác theo quy định của Chính phủ.

Dự luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết các khoản thu nhập khác để bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát sinh.

Về giảm trừ gia cảnh, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng giao thẩm quyền quy định cho Chính phủ, phù hợp chủ trương phân cấp, phân quyền và bám sát tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Theo Thứ trưởng, Chính phủ đã soạn thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo hướng tăng hơn 40%, dự kiến trình trong tháng 10 này.

"Mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Mức điều chỉnh này căn cứ tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người", ông Tuấn nêu rõ.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết thêm dự luật cũng đề xuất giảm số bậc thuế thu nhập cá nhân từ 7 xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc để bảo đảm công bằng, dễ áp dụng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trình bày các nội dung mới của Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ việc đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng, nhằm tránh bất cập đối với người dân có hoạt động mua bán vàng không vì mục đích đầu cơ hoặc kinh doanh.

"Có ý kiến đề nghị bổ sung việc xác định hoặc giới hạn ngưỡng trọng lượng vàng miếng bị đánh thuế thu nhập cá nhân", ông Phan Văn Mãi nói.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ ngày 3/10, ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Chính sách thuế và phí, lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan này đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, trình Chính phủ đưa vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân để xem xét thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng. Mức đề xuất ban đầu là thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng theo từng lần.

Theo ông Huy, chính sách này không áp dụng với vàng nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ và việc áp dụng cụ thể sẽ được trình Quốc hội giao cho Chính phủ quy định.

Đề xuất của Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước nói chung, đặc biệt là sản phẩm vàng miếng đã duy trì xu hướng tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Hiện tại, vàng miếng trong nước được giao dịch quanh mức 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng hơn 9 triệu đồng trong chưa đầy một tháng và cũng là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Đặc biệt, đà tăng mạnh của giá vàng miếng cũng kéo chênh lệch giữa mặt hàng này so với giá vàng thế giới lên khoảng 15 triệu đồng.

Trước đó, Thủ tướng cũng nhiều lần yêu cầu các cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an... có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách, đồng thời có các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng.