‏NHNN hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành thông tư hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, việc cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng...

Thông tư 34/2025 của NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10. Ảnh: Đức Anh.

Thống đốc NHNN vừa ký ban hành Thông tư số 34/2025 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24 ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Thông tư này gồm 9 chương, 33 điều, được ban hành nhằm hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10. Các giấy phép đã được cấp trước thời điểm này vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn theo quy định.

Theo đó, thời điểm bắt đầu kết nối thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng (quy định tại Chương VI của thông tư) cho NHNN thực hiện chậm nhất trước ngày 31/3/2026.

Thời điểm bắt đầu kết nối cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng về mức giá niêm yết cho NHNN thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12.

Việc xây dựng, điều chỉnh và cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu và thời hạn nộp hồ sơ xin cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu trong năm 2025 được áp dụng căn cứ trên tình hình thực tế, không áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 20 thông tư này.

Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đánh dấu bước chuyển lớn trong quản lý vàng. Cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng sẽ chính thức được bãi bỏ; mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất vàng miếng.