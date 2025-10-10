Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vàng trong nước rớt giá

  • Thứ sáu, 10/10/2025 09:44 (GMT+7)
  • 09:44 10/10/2025

Giá vàng thế giới sụt giảm đã kéo giá vàng trong nước cùng giảm theo trong phiên giao dịch sáng 10/10.

Giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 10/10. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong phiên giao dịch sáng nay (10/10), các doanh nghiệp vàng trong nước đã điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng tại 139,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. Đây cũng là phiên giảm giá đầu tiên của vàng miếng SJC sau chuỗi tăng kỷ lục liên tiếp trước đó, tạm thời giúp thị trường "hạ nhiệt".

Tương tự, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng và Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá mua - bán vàng miếng sáng nay về ngang bằng với SJC.

Trước đó, vàng miếng trong nước đã lập đỉnh lịch sử ở mức 142,5 triệu đồng/lượng trong các phiên giao dịch 8-9/10.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn, mặt hàng thường có diễn biến đồng pha với giá thế giới. Trong đó, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu đã giảm giá mặt hàng này về vùng 139 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Với Công ty SJC, doanh nghiệp giảm giá giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ 600.000 đồng so với hôm qua, hiện giao dịch mặt hàng này tại 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TRƯỢT MẠNH
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 139.9
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 141.9

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý giảm giá giao dịch vàng nhẫn mạnh nhất thị trường 800.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá mua vào vàng nhẫn của Phú Quý neo tại 136,7 triệu/lượng và bán ra ở mức 139,7 triệu đồng.

Cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhưng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là các doanh nghiệp neo giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Hiện 2 đơn vị này cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, DOJI là doanh nghiệp duy nhất giữ giá vàng nhẫn đi ngang so với chốt phiên liền trước, hiện phổ biến ở mức 136,8 triệu/lượng (mua) và 139,8 triệu đồng/lượng (bán).

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 10 USD để giao dịch quanh mốc 3.982 USD/ounce. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 127 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng khoảng 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 13-14 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng miếng đạt 142,5 triệu/lượng, vàng nhẫn vượt 141 triệu đồng

Giá vàng trong nước và quốc tế đều tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 8/10 để xác lập mức kỷ lục mới.

09:37 8/10/2025

Giá vàng thế giới bỏ xa mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa cũng đã đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao.

08:48 8/10/2025

Australia dự kiến thu hàng tỷ USD từ bán vàng

Vàng trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn thứ hai của nước này, chỉ sau quặng sắt, khi nhu cầu đối với kim loại trú ẩn tăng vọt.

00:00 8/10/2025

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

Gia vang the gioi tien sat 4.000 USD/ounce hinh anh

Giá vàng thế giới tiến sát 4.000 USD/ounce

23:20 6/10/2025 23:20 6/10/2025

0

Cơn "sốt" vàng toàn cầu bùng nổ khi giá vàng giao ngay vượt 3.950 USD nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất và làn sóng bất ổn tại Mỹ, Pháp, Nhật thúc đẩy dòng tiền tìm nơi trú ẩn.

Lo dien 'dai gia' mua gom vang bat chap gia cao hinh anh

Lộ diện 'đại gia' mua gom vàng bất chấp giá cao

16:48 6/10/2025 16:48 6/10/2025

0

Sau khi tạm dừng mua vào trong tháng 7, các ngân hàng trung ương lớn đã nối lại hoạt động mua vàng mạnh mẽ trong tháng 8 giữa lúc giá kim loại quý liên tục phá vỡ mọi kỷ lục.

