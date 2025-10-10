Vàng trong nước rớt giá

Giá vàng thế giới sụt giảm đã kéo giá vàng trong nước cùng giảm theo trong phiên giao dịch sáng 10/10.

Giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 10/10. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong phiên giao dịch sáng nay (10/10), các doanh nghiệp vàng trong nước đã điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng tại 139,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. Đây cũng là phiên giảm giá đầu tiên của vàng miếng SJC sau chuỗi tăng kỷ lục liên tiếp trước đó, tạm thời giúp thị trường "hạ nhiệt".

Tương tự, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng và Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá mua - bán vàng miếng sáng nay về ngang bằng với SJC.

Trước đó, vàng miếng trong nước đã lập đỉnh lịch sử ở mức 142,5 triệu đồng/lượng trong các phiên giao dịch 8-9/10.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn, mặt hàng thường có diễn biến đồng pha với giá thế giới. Trong đó, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu đã giảm giá mặt hàng này về vùng 139 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Với Công ty SJC, doanh nghiệp giảm giá giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ 600.000 đồng so với hôm qua, hiện giao dịch mặt hàng này tại 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TRƯỢT MẠNH Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 139.9 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 141.9

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý giảm giá giao dịch vàng nhẫn mạnh nhất thị trường 800.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá mua vào vàng nhẫn của Phú Quý neo tại 136,7 triệu/lượng và bán ra ở mức 139,7 triệu đồng.

Cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhưng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là các doanh nghiệp neo giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Hiện 2 đơn vị này cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, DOJI là doanh nghiệp duy nhất giữ giá vàng nhẫn đi ngang so với chốt phiên liền trước, hiện phổ biến ở mức 136,8 triệu/lượng (mua) và 139,8 triệu đồng/lượng (bán).

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 10 USD để giao dịch quanh mốc 3.982 USD /ounce. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 127 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng khoảng 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 13-14 triệu đồng/lượng.