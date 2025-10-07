Hơn 140 triệu đồng một lượng vàng miếng SJC

Giá bán ra vàng miếng SJC lần đầu vượt mốc 140 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay (7/10).

Giá vàng miếng SJC vượt 140 triệu đồng/lượng (bán ra). Ảnh: Đức Anh.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng miếng thêm nửa triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán, kéo giá niêm yết mặt hàng này lên vùng cao lịch sử mới ở 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều vẫn giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc đó, các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Ngoài vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng vọt trong sáng nay. SJC đang giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 135 - 137,7 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên liền trước.

Các doanh nghiệp còn lại cũng tăng giá vàng nhẫn gần triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, Phú Quý niêm yết ở 134,8 - 138,1 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở 135 - 138 triệu đồng/lượng; Mi Hồng neo tại 136,2 - 137,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là những thương hiệu neo giá giao dịch vàng nhẫn với người dân cao nhất thị trường, hiện bán ra quanh vùng 135,3-135,8 triệu đồng/lượng và mua vào ở 138,3-138,7 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC TĂNG Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6

Giữa bối cảnh giá vàng trong nước liên tục tăng trong khi khan hiếm vàng, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang tập trung, khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 232/2025 để kịp thời có hiệu lực cùng ngày 10/10.

Theo ông Tuấn, vấn đề thị trường quan tâm là làm sao tăng cung cho thị trường vàng, các tiêu chuẩn, quy định về cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, hạn mức nhập khẩu, tham gia sản xuất vàng miếng...

"Đây cũng là mục tiêu của Chính phủ, trong Nghị định 232 cũng quy định rõ NHNN phải triển khai việc cấp phép này đảm bảo quy tắc công khai, minh bạch, tuân thủ theo cơ chế thị trường, cũng như căn cứ phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ", ông Tuấn nói, đồng thời nhấn mạnh khi Nghị định 232 đi vào hiệu lực, chắc chắn nguồn cung vàng trên thị trường sẽ đảm bảo hơn.

Trước đó, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025, NHNN đề xuất chậm nhất ngày 15/11 hàng năm, các đơn vị được cấp phép phải gửi hồ sơ đề nghị cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu đến NHNN, kèm tài liệu chứng minh vốn điều lệ, quy định nội bộ về quy trình sản xuất và báo cáo khắc phục sau thanh tra (nếu có).

Trước ngày 15/12 cùng năm, NHNN sẽ cấp hạn mức xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, ngân hàng.

Còn trên thế giới, trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng giao ngay cũng tăng nhẹ 0,07% so với giá chốt phiên hôm qua, lên 3.962 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt, giá vàng thế giới vào khoảng 126 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn gần 13 triệu đồng/lượng.