Giá vàng thế giới vượt mốc 3.900 USD/ounce

Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt mốc 3.900 USD/ounce khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh do chính phủ Mỹ đóng cửa và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Trong phiên giao dịch 5/10, giá vàng thế giới chạm mốc 3.919 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch 5/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 18,2 USD lên 3.903 USD /ounce, sau khi chạm mốc kỷ lục 3.919 USD /ounce trước đó trong phiên.

Như vậy, kim loại quý đã tăng khoảng 4% so với đầu tuần trước, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của vàng đã hơn 49%. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,7%, lên 3.935 USD /ounce.

Đáng chú ý, trong tuần này, thị trường sẽ ít dữ liệu kinh tế Mỹ hơn do chính phủ đóng cửa, ngoại trừ biên bản họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) (công bố ngày 9/10) và khảo sát Tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan vào cuối tuần.

Một loạt quan chức Fed như Bostic, Bowman, Miran, Kashkari, Barr và Musalem cũng sẽ có bài phát biểu.

Diễn biến giá vàng thế giới giao ngay trong phiên giao dịch. Biểu đồ: TradingView.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management nhận định thị trường kim loại quý đang mở rộng quy mô và có động lực rõ rệt. Đây vẫn là đợt tăng giá lan tỏa, mạnh mẽ và bền vững hơn.

Hiện, chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, sau khi Quốc hội không thể thông qua nghị quyết tiếp tục tài trợ cho các cơ quan liên bang hoạt động.

Đảng Cộng hòa cho biết có thể đàm phán nhưng chỉ khi chính phủ mở cửa. Các thượng nghị sỹ của cả hai đảng đều khẳng định hôm 3/10 rằng lập trường của họ không thay đổi. Về mặt công khai, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tiếp tục đổ lỗi cho nhau về tình trạng đóng cửa.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng phe Dân chủ đã trao "cơ hội vàng" để cắt giảm ngân sách các cơ quan liên bang. Đây cũng là động thái mà ông thừa nhận nhằm trực tiếp gây bất lợi cho đối thủ chính trị, theo CNBC.

Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính quyền ông Trump đóng băng khoảng 18 tỷ USD cho hai dự án hạ tầng lớn tại New York và hủy thêm gần 8 tỷ USD vốn dành cho các dự án chống biến đổi khí hậu ở những bang nghiêng về Dân chủ.

Với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,17% lên 48,9 USD /ounce, bạch kim tăng 2% lên 1.606 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1% lên 1.245 USD /ounce.